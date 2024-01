Presentazione del libro “In punta di stella” a Ceglie del Campo in vista della Giornata della Memoria

Prezzo non disponibile

Si terrà venerdì 26 gennaio, alle ore 18.30, presso l’associazione Nova Artistudium, in via Corticelli 19, a Ceglie del Campo, la presentazione del libro “In punta di stella - Racconti, pensieri e rime per narrare la Shoah”, di Anna Baccelliere e Liliana Carone.

L’incontro, organizzato dalla commissione consiliare Cultura e Sport del Municipio IV, si propone come un momento di riflessione in vista della Giornata della Memoria.

Saranno presenti le autrici del libro e la presidente del Municipio IV Grazia Albergo.

In punta di stella

Il libro è stato progettato, scritto e illustrato per raccontare l’orrore della Shoah alle giovani generazioni. “In punta di stella” è una piccola antologia di racconti e testi poetici con pensieri, riflessioni e un dizionario semplificato che aiuta a orientarsi nella crudezza del reale.

Un piccolo scrigno di risorse didattiche per educare alla tolleranza e alla consapevolezza soprattutto in occasione della Giornata della Memoria. Allo stesso tempo è un libro che educa al rispetto dell’altro sempre.