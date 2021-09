A Noci la presentazione del libro “Albania Italia, la storia che sfocia nei grandi esodi, il legame solidale promosso dopo gli sbarchi”

Trent’anni dopo. La Puglia si trova a fronteggiare nel giro di pochi mesi l’arrivo in massa di decine di migliaia di albanesi in fuga dalla propria terra. Il 7 marzo 1991 in poche ore giungono a Brindisi circa 18mila persone che invadono la città. Saranno i volontari della Caritas e di altre associazioni ad accogliere con spirito di solidarietà quegli esseri umani in fuga. La mattina dell’8 agosto 1991 la storia si ripete. La nave mercantile Vlora, partita dal porto di Durazzo, attracca al molo di Bari. A bordo, 20mila albanesi, in gran parte giovani, per i quali l’Italia è la meta per liberarsi da povertà e disperazione. E’ un vero esodo di massa che darà il via al fenomeno dei migranti. Giungeranno nel capoluogo pugliese accolti temporaneamente nello stadio della Vittoria per decisione del sindaco dell’epoca, prof. Enrico Dalfino, che chiede un trattamento più umano. La sistemazione nello stadio sarà provvisoria in attesa, questa l’idea del sindaco, di una sistemazione adeguata in centri di accoglienza, che non avverrà. A Noci venerdì 1 ottobre alle 18 nel chiostro di San Domenico, I Presidi del libro ricorderanno quei fatti con la presentazione del libro della giornalista e scrittrice Ilaria Lia dal titolo “Albania Italia, la storia che sfocia nei grandi esodi, il legame solidale promosso dopo gli sbarchi”. Dialogherà con l’autrice Lorita Tinelli, psicologa. Per l’occasione, il giornalista e fotografo Luca Turi, autore di un grande reportage fotografico a Bari che ha ottenuto alcuni riconoscimenti, esporrà una mostra con alcune sue opere che ormai sono parte della storia di Bari. Nel corso della serata, previsti interventi del consigliere regionale Lucia Parchitelli e del sindaco di Noci, Domenico Nisi. Un cittadino albanese ormai residente a Noci renderà la propria testimonianza. La presentazione del volume rientra nell’ambito della 17esima edizione della “Festa del lettore dei Presidi del libro”. L’evento dei Presidi del libro quest’anno ha per tema: “L’invenzione del presente – Percorsi nel tempo: il futuro visto dal passato”. La manifestazione prosegue sabato 2 ottobre, sempre nel chiostro di San Domenico alle ore 18 con il giornalista e scrittore Donato Marinelli che presenterà il suo libro dal titolo: “Silvia e Sammy”.