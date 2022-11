Nel centro storico di Valenzano lo spettacolo itinerante 'Il Presepe ridente'

Quest’anno l’associazione The Glorious Heads vi invita a partecipare alla prima edizione del Presepe Ridente.

Si tratta di una manifestazione che, in maniera itinerante, vi guiderà per le vie del centro storico di Valenzano facendovi assaporare l’aria natalizia con la presenza di zampognari e di tanto altro.



pagina facebook tutte le informazioniAppuntamento il 26 dicembre 2022 e il 7 gennaio 2023 dalle 18.30 alle 21.00 nel centro storico di Valenzano.