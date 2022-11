52^ edizione del Presepe Vivente ad Alberobello

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 23/12/2022 al 29/12/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Ad Alberobello appuntamento con la 52^ edizione del Presepe Vivente dal 26 al 29 dicembre 2022 (30 dicembre in caso di pioggia)

Il presepe Vivente è un'iniziativa che si svolge da 52 anni e che vede la presenza di uomini,donne e bambini impegnati a riprodurre, in un'ambientazione di inizio novecento, scene della vita quotidiana di contadini e di artigiani del paese che, con le loro parole, invitano i visitatori a riflettere su quel Cielo portato da Dio sulla Terra, nascendo Bambino come noi, proprio come il Natale ci ricorda.

Un presepe a percorso e a copione, che necessita di prenotazione per poter essere visitato, visto l'elevato numero di richieste e i soli 4 giorni a disposizione dal 26,27,28,29 dicembre 2022.