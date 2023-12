Torna a Cassano delle Murge "U presèpie all’use nuèste”, il presepe vivente per i vicoli del centro storico

Prezzo non disponibile

Il presepe Vivente di Cassano si è inaugurato il 25 Dicembre a partire dalle ore 18:00 sino alle 20:30 e si replica il 26 e 30 dicembre e il 6 e 7 gennaio.

Un evento che ripercorre i sentieri della tradizione contadina di circa cento anni fa, quando, nei vicoli del centro storico, ci si poteva imbattere nei profumi dei camini accesi che raccoglievano attorno tutta la famiglia. Scene di vita di anni che furono dove antichi mestieri, come il falegname, il maniscalco, o la ricamatrice, vengono riproposti per risvegliare i ricordi di molti e la curiosità dei più piccoli.

I personaggi del presepe vivente all'use nuèste rivivono grazie alla partecipazione della comunità cassanese che ripropone gratuitamente la bella tradizione locale declinata alla vita di cento anni fa. L'evento, organizzato per il terzo anno consecutivo si arricchisce di un maggior numero di figuranti e ambientazioni. Ad accompagnare i visitatori anche musica e degustazioni di prodotti tipici.

L’igresso é in Piazza Aldo Moro per via Gentile con un itinerario guidato tra le viuzze ed i cortili della zona più antica del paese. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Cassano delle Murge e promossa dalla Pro Loco Apulia Conuntry e dal gruppo donatori di sangue Fratres Santa Maria Assunta.

L’ingresso è gratuito.

©Foto di copertina di Alessio Gravinese