Presepe Vivente “all'use nuéste", a Cassano delle Murge un tuffo nel passato tra usi e costumi della tradizione contadina

Torna il presepe vivente, a Cassano, “all'use nuéste" un'esperienza che è un tuffo nel passato in cui i più piccoli rivivono usi e costumi della tradizione contadina locale i giorni 17, 18, 26 dicembre 5 e 6 gennaio con ingresso gratuito da piazza Moro per via San Giovanni dalle ore 18 alle 20,30.

Nei vicoli della Città vecchia prenderanno vita le antiche botteghe del falegname tra livelle, scalpelli e biondi trucioli, del fabbro che con il martello e l'incudine forgia il ferro tra odori pungenti di brace, il ciabattino con il suo tocco ritmato tra le vecchie scarpe da riparare, le fioraie abbracciate dai petali profumati, le lavandaie che per non sentire la fatica cantano insieme ritmi del passato, la ricamatrice che come una chioccia accoglie le bambine per insegnare loro l'antico e nobile mestiere dell'ago e filo, le famiglie contadine affaccendate nei preparativi per il Natale, chi a fare le orecchiette chi i taralli e le cartellate perché “viene Natale”.

I bambini abbigliati con abiti d'epoca schiamazzano per le vie animate dalle loro risate;

E poi naturalmente la natività, nel silenzio del tempo infinito incornicia la famiglia divina protetta dagli angeli, dai pastori e dagli animali. Spaccati di tempi che furono che raccontano vita, amore, sentimenti genuini nel cuore di Cassano che torna a pullulare di vite e storie frementi di nuove narrazioni.

È la magia del presepe vivente "all'use nuéste" ideato dal gruppo donatori di Sangue Fratres “Santa Maria Assunta”, patrocinato dal Comune di Cassano e dalla Pro Loco in collaborazione con il CAP Onlus, l’UTE, l’università della terza età, l’associazione “il tappeto volante”, la comunità “fratello sole”, l'azienda agricola Giuseppe Campanale, Cantina Gentile, azienda agricola Amicizia di Pierino Caponio, avrà luogo i giorni 17, 18, 26 dicembre 5 e 6 gennaio con

ingresso gratuito da piazza Moro per via San Giovanni dalle ore 18 alle 20,30.