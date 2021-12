Il presepe vivente nelle Grotte di Castellana

Orario non disponibile

Quando Dal 26/12/2021 al 02/01/2022 Orario non disponibile

Le famose e suggestive Grotte di Castellana Grotte, in uno straordinario percorso di ottocento metri tra caverne, stalattiti, stalagmiti a 70 metri di profondità, ospiteranno il 26-27-28 dicembre e il 2 gennaio, la Sacra rappresentazione legata al Natale.

Ben 100 figuranti in costumi d’epoca, si snoderanno in oltre 10 scene per raggiungere, accompagnati da incantevoli melodie del maestro Renato Giorgi (edizioni Paoline), la caverna della Fonte dove sarà allestita la Natività.

Il presepe vivente unico nel suo genere, previsto all’interno del ricco calendario di appuntamenti, “Stille d’Inverno” della Società Grotte di Castellana, promosso dalla Pro Loco Puglia (UNPLI) e dalla sede locale “don Nicola Pellegrino”, sarà curata dal regista Lucio Giordano già noto anche per rappresentazioni sacre come la fortunata edizione della Passione Vivente di Conversano.

In questi giorni, intanto che regista, scenografo, costumista e maestranze sono a lavoro, continuano le selezioni per individuare gli ultimissimi personaggi (per adesioni info 393.6388315). Sabato 11 dicembre alle ore 16.30 presso la sede dell’Info Point delle grotte di Castellana (nei pressi del parcheggio) si procederà con l’individuazione dei figuranti.

Biglietti disponibili per domenica 26, lunedì 27, martedì 28 e domenica 2 gennaio 2022 su TicketOne. Per informazioni e prenotazioni chiamare lo 080/4998221 dalle 09:30 alle 13:30 oppure inviare una mail a segreteria@grottedicastellana.it

Per accedere alla rappresentazione sarà necessario esibire il super green pass.