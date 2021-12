A Conversano il “Presepe Vivente Medievale”, artigiani, musici, cavalieri, dame e popolani in abiti storici del XIII secolo

L’associazione di promozione sociale Sensazioni del Sud di Conversano e il Gruppo Storico Citta? di Conversano presentano: “Presepe Vivente Medievale”. La tradizione, prevalentemente italiana, risale all’epoca di San Francesco d’Assisi che nella notte del 24 dicembre 1223 realizzo? a Greccio il primo presepe vivente del mondo. Ispirandoci alle tradizioni medievali di Greccio e ai luoghi di questa prima sacra rappresentazione, vogliamo mettere in scena, nei magici spazi del Borgo Antico di Conversano, la rievocazione storica della nativita? di Cristo cosi come San Francesco d’Assisi, con l’aiuto del popolo e del nobile signore di Greccio, ha fatto nel XIII secolo. Vogliamo che il tempo si fermi e la storia prenda vita in luoghi in cui, attraverso le pietre, i vicoli, gli archi, le corti, gli “iosr”, sara? possibile tornare indietro nel tempo. L’evento si inserisce all’interno di un percorso gia avviato dall' associazione con la rievocazione storica LE NOTTI DELLA CONTEA”, volta non solo a recuperare e a rievocare i momenti piu’ importanti della storia della nostra citta?, ma soprattutto a promuovere e rivalutare alcune aree del centro storico della citta? solitamente non coinvolte nell’organizzazione delle iniziative. Il Borgo Antico di Conversano rivivra? le sue origini medievali attraverso artigiani, musici, cavalieri, dame e popolani che in abiti storici del XIII secolo daranno vita ad un percorso magico ed emozionante che accompagnera? gli avventori fino alla capanna della nativita?. La rievocazione si terra? nei giorni 18 e 19 dicembre dalle 17 alle 22.