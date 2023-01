A Molfetta il Presepe Vivente negli ultimi giorni delle feste natalizie

Continua il successo del presepe vivente inclusivo del SERMolfetta, un’imponente rappresentazione con cento figuranti e attori della Betlemme dell’anno zero, a 800 anni da quello di San Francesco a Greccio. In scena ancora i giorni 4, 5 e 6 gennaio alla Basilica Madonna dei Martiri e all’Ospedaletto dei Crociati

Un’esperienza coinvolgente che fa riscoprire alcuni luoghi unici del patrimonio artistico della città e che potrà essere vissuta ancora nelle giornate del 4, 5 e 6 gennaio a partire dalle ore 18.30. I biglietti possono essere acquistati nelle giornate dell’evento al botteghino nell’area all’esterno della Basilica oppure presso la sede del Ser Molfetta in via Togliatti c/o Palapoli (ticket posto unico 3 €, gratis per i bambini fino ai 10 anni), oppure on line in prevendita al link: www.diyticket.it/artists/3038/ presepe-vivente-2022 Per info: 393 123 2109.