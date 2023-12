Il 'Presepe Vivente' e il corteo della 'Natività a mare' a Bari

Prezzo non disponibile

Il giorno 26 dicembre 2023 ritorna il "Presepe Vivente" e il corteo della Natività a mare. Dalle ore 18.30 in Via S. Marco, Città vecchia, Presepe Vivente nella Grotta visitabile. Dalle ore 19.30, inizio corteo della Natività a Mare con la partecipazione dei Timpanisti "Militia Santi NIcolay" e con i Sub della Fias Bari che percorreranno strade della città vecchia e, arrivati allo specchio antistante la Basilica di S. Nicola, faranno nascere Gesù Bambino nelle acque dell'Adriatico e sarà accesa la stella della Pace con un grande grido di Essa. Al termine, l'Associazione Panificatori della Provincia di Bari, distribuirà il Pane della Pace