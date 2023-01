Presepe vivente nel centro storico di Gravina in Puglia

Gravina in Puglia

Indirizzo non disponibile

A partire dalle 17,30, il cuore della città si anima di figuranti per rivivere la natività. La location scelta è il rione Fondovito dove si riproporranno scene bibliche della nascita di Gesù e i mestieri dimenticati e/o sconosciuti soprattutto ai più giovani.



Saranno più di 150 le persone in costume. Oltre alle immancabili figure che troviamo in tutti i presepi ci saranno artigiani, popolani, e contadini, che contribuiranno ad una suggestione realistica della rappresentazione della Natività e del suo vivere quotidiano, valorizzando così l'importanza religiosa, spirituale e di fede, che è alla base del Natale.



I visitatori seguiranno un percorso obbligatorio che si snocciolerà all'interno del quartiere Fondovito, sino a raggiungere l'area che ospita la chiesa rupestre di San Michele delle Grotte.



L'ingresso al pubblico per "Gravinae Nativitas - Antichi mestieri in presepe", è gratuito e senza prenotazione