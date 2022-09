A Monopoli la campagna di prevenzione della cecità con concerto finale 'Emozioni di vita'

Si rinnova anche quest’anno l’iniziativa di IAPB ITALIA ONLUS in collaborazione con il consiglio regionale della Puglia dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-Aps – “La prevenzione non va in vacanza”.

La campagna ha lo scopo di invitare I cittadini di Monopoli a curare la salute degli occhi anche in vacanza.

Fra i suggerimenti ed i consigli più efficaci, anche quello di adottare uno stile di vita sano durante la stagione estiva, seguendo una dieta varia ed equilibrata. Senza trascurare ovviamente, la massima attenzione agli effetti dannosi che il sole può provocare alla salute degli occhi.

Nell’ambito di questa iniziativa, l’UICI Puglia ha organizzato in collaborazione con la locale rappresentanza di Monopoli, nei giorni 7 settembre dalle ore 16:30 alle ore 19:00 e 8 settembre dalle ore 09:30 alle ore 13:00, grazie alla preziosa collaborazione della Clinica Oculistica Universitaria del Policlinico di Bari e dell’A.P.A.M. Onlus (Associazione Pazienti Affetti da Maculopatia o Degenerazione Maculare Senile) degli screening oculistici gratuiti, contestualmente verrà distribuito materiale informativo e simpatici gadget.

La campagna di prevenzione della cecità. “La prevenzione non va in vacanza” fa tappa a Monopoli (Ba) per offrire “screening oculistici” gratuiti che saranno effettuati in Piazza Vittorio Emanuele II - stradone centrale – lato L.go Plebiscito; l’iniziativa si concluderà con un concerto che si terrà presso la Biblioteca Civica Prospero Rendella (Largo G.Garibaldi, 24 – Monopoli) alle ore 18:00 dell’8 settembre 2022.