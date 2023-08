Alessandro Preziosi a Rutigliano in 'Omaggio a Zeffirelli'

Per la Stagione Teatrale Estiva 2023 del Comune di Rutigliano realizzata con il Teatro Pubblico Pugliese e in collaborazione con la Pro Loco Rutigliano, è in programma Mercoledì 30 Agosto, alle ore 21, nel Cortile della Scuola “Settanni”, (ingresso da Corso Cairoli), lo Spettacolo Teatrale «Omaggio a Zeffirelli» con Alessandro Preziosi.

Omaggio a uno degli uomini di spettacolo italiani più noti al mondo, nel ricordo del regista di fama internazionale che diede un fondamentale contributo al mondo del cinema, del teatro e dell’opera lirica. Per il centenario della nascita di Franco Zeffirelli, un evento pensato per i teatri italiani che coniuga, cosi come seppe fare questo esegeta universale dell’arte, Prosa e Musica in un programma dallo stile raffinato. A fungere da treit d’union tra gli straordinari prodotti artistici che ci ha lasciato, la suggestiva voce di Alessandro Preziosi nella lettura delle lettere autobiografiche di Franco Zeffirelli.

Al pianoforte Filippo Arlia e al violoncello Francesco Mariozzi che eseguiranno brani tratti dai film diretti dal grande regista, tra cui: Jane Eyre, Un tè con Mussolini, Callas Forever.

Biglietti in vendita alla Pro Loco Rutigliano, Palazzo San Domenico - Rutigliano: dal Martedì al Sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20 .

Vendita online su Vivaticket.com.

La sera dello spettacolo, biglietti eventualmente ancora disponibili, in vendita al botteghino della Scuola “Settanni” dalle 19.30.