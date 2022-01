Crazy New Year, prezzi pazzi per gli spettacoli teatrali a Bari

Inizia il nuovo anno con il Teatro! Si chiama Crazy New Year l’iniziativa speciale che il Teatro Pubblico Pugliese ha deciso di promuovere in collaborazione con i Comuni di Bari, Lecce e Foggia, per consentire agli spettatori di acquistare biglietti per il teatro a prezzi specialissimi. Ma attenzione! La promozione è valida SOLO per 48 ore. Dal mezzogiorno del 5 al mezzogiorno del 7 gennaio nei comuni di Bari, Lecce e Foggia si potranno acquistare biglietti per spettacoli di prosa e danza del mese di gennaio a partire da 10 euro.

Ecco come fare, online o nei nostri botteghini:

1. Scopri le stagioni e scegli lo spettacolo https://bit.ly/stagioniTPP

2. cerca lo spettacolo su www.vivaticket.it

3. acquista i biglietti a prezzo speciale ridottissimo

I biglietti a prezzo speciale sono disponibili anche al botteghino del Teatro della città da te prescelta negli stessi giorni e orari della promozione online. Ecco i costi:

· 15 euro per gli spettacoli di prosa di gennaio della stagione di BARI

· 10 euro per gli spettacoli serali di danza di gennaio della stagione di BARI

· 15 euro per gli spettacoli di gennaio della stagione di LECCE al Teatro Apollo

· 10 euro per gli spettacoli di gennaio della stagione di LECCE al Teatro Paisiello

· 15 euro per gli spettacoli di gennaio della stagione di FOGGIA

Spettacoli in programma

BARI – Teatro Piccinni

Dal 6 al 9 gennaio Ditegli sempre di sì / Gianfelice Imparato, Carolina Rosi

Dal 13 al 16 gennaio Se questo è un uomo / Valter Malosti

Domenica 23 gennaio Anastasia e la maledizione dei Romanov / coreografie di Roberta Ferrara

Dal 27 al 30 gennaio Re Lear / Glauco Mauri, Roberto Sturno, regia Andrea Baracco

LECCE – Teatro Apollo o Teatro Paisiello

L’11 gennaio al Teatro Apollo Peachum. Un’opera da tre soldi / Rocco Papaleo e Fausto Paravidino

Il 22 gennaio al Teatro Apollo Cosa nostra spiegata ai bambini / Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini

Il 23 gennaio al Teatro Paisiello Il problema / Franco Ferrante, Nunzia Antonino, Paola Fresa, Michele Cipriani

Il 28 gennaio al Teatro Paisiello Coppia aperta quasi spalancata / Chiara Francini, Alessandro Federico

FOGGIA – Teatro Giordano

Il 12 e 13 gennaio Peachum. Un’opera da tre soldi / Rocco Papaleo e Fauso Paravidino

Il 19 e 20 gennaio Il delitto di via dell’Orsina / Massimo Dapporto, Antonello Fassari