Pride a Modugno, in nome dell'amore

"IN NOME DELL'AMORE 2020", MUSICA E ARTE PER L'UNITÀ

Il primo evento sulla parità dei diritti e contro le intolleranze a Modugno, in Piazza Sedile dalle ore 18.00



L'amore è il motore che muove il mondo; senza discriminazione, non guarda alle distinzioni o pregiudizi. L'evento "In nome dell'amore" vuole ricordare che tutti siamo uguali, se a guidarci c'è questo sentimento. L'odio, l'omofobia, i pregiudizi possono essere combattuti e superati in favore di un'unità che nasce nella cultura, dal dialogo e anche da iniziative come questa. Inoltre si propone di essere a sostegno della legge Zan, contro la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere.

Le due associazioni modugnesi Cardo Possibile e Movimento Nuove Frontiere si sono unite per allestire il primo "Pride culturale" della provincia. Si parlerà di diversità e pregiudizi e lo si farà con il linguaggio universale dell'arte.



PROGRAMMA EVENTO

Ore 18:00 Inizio, saluti e avvisi anticovid;

- Intervento dell'associazione Movimento Nuove Frontiere;

- Esibizione one man show di ROSARIO LEPIANE;

- Intervento letterario Cardo Possibile e balletto;

- Contributo associazione Movimento Nuove Frontiere;

- Esibizione della cantante solista Greta Portacci;

- Intervento musicale con balletto;

- Esibizione della cantante solista Greta Portacci;

- Intervento associazione Cardo Possibile;

- Esibizione di ballo;

- Intervento associazione Movimento Nuove Frontiere;

- Flash Mob;

- Dj Set statico, con il dj Vino Grazioso;

Saluti finali