Prezzo Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Giovedì 30 giugno 2022 alle ore 21.00 la corte all’aperto di Palazzo Pesce accoglie “Prima che tu…”, fiabe, racconti e monologhi d’autore con la voce di Rosemary Nicassio, il clarinetto di Francesco Manfredi e il pianoforte di Domenico De Santis.



Uno spettacolo in Puglia, in collaborazione con il Duke Jazz Club, in cui la narrativa e la fiaba si alternano in una armonia scandita dalle canzoni della tradizione cantautorale internazionale. Una serata cruda e dolcissima che rende le emozioni estreme: la paura viene scacciata dal desiderio, la quiete ingaggia una sfida con l’agitazione e le atmosfere si delineano multiformi, i personaggi sfaccettati e contorti, e gli unici veri cardini intorno ai quali tutto ruota sono i sentimenti umani, l’amore, la morte, la rabbia, l’attesa… ciascuno protagonista di una sezione del programma.



La lettura e la recitazione di scritti di Koltes, Erlbruch, Kane, Calvino, Benni, affidate alla voce eclettica di Rosemary Nicassio, si adagia sui tappeti musicali poliedrici, da Tosca a Nada e Modugno, disegnati dal clarinetto di Francesco Manfredi e dal pianoforte di Domenico De Santis.



Un appuntamento da segnare in agenda, un osservatorio privilegiato sulle infinite facce dell’uomo e, al tempo stesso, un invito a ripercorrersi da dentro e rileggere l’unico libro che ci è dato scrivere: quello della vita.