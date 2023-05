'Prima dov'ero', a Bari la proiezione del docufilm per riflettere sul Volontariato

Venerdì 19 maggio alle ore 17:30, nell’Aula “G. Contento” - Dipartimento di Giurisprudenza UniBa, piazza Cesare Battisti 1 a Bari, il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola - OdV proietterà per gli Ets, i volontari e per tutta la cittadinanza il docufilm “Prima Dov’ero”, realizzato dal CSVSN per la regia di Mauro Maugeri.

Il docufilm, realizzato nel 2022 nell’ambito del progetto Generi Culturali, vede coinvolti i veri protagonisti delle attività solidali che ogni giorno, nelle nostre città, si adoperano per gli altri. Il racconto si basa su un distopico prossimo futuro, in cui le associazioni di volontariato hanno smesso di esistere: indagarne le cause, e capire soprattutto come la società reagirebbe a una tale scomparsa è lo spunto per una seria riflessione sul ruolo oggi del Terzo Settore.

A dialogare con il regista del docufilm Mauro Maugeri - vincitore nel 2020 del premio per il miglior cortometraggio all’Italian Film Festival of Minneapolis/St.Paul – il giornalista Livio Costarella, esperto in cinematografia, la presidente de Il Nuovo Fantarca Rosa Ferro e il presidente e il direttore del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola – OdV Rosa Franco e Alessandro Cobianchi.

Al centro del dibattito, anche l’esigenza di cambiamento nelle modalità di promozione dei valori che sostengono il Volontariato in tutte le sue forme.

Durante la serata, sarà anche illustrato il lavoro di studenti e studentesse che hanno preso parte al progetto “Generi Culturali” e che hanno realizzato anch’essi opere sul volontariato ispirandosi a locandine di film campioni d’incassi. Inoltre, saranno presentati i nuovi progetti e i servizi del CSVSN.