'Prima...poi', al Teatro Kismet l'esito del laboratorio teatrale per bambini

Al Teatro Kismet di Bari in scena gli allievi del Kismet Lab ‘Libro teatro libero, il laboratorio teatrale dedicato a bambine e bambini dai 3 ai 7 anni. Mercoledì 12 giugno alle ore 18 le curatrici del corso, Gianna Grimaldi e Teresa Tota, conducono l’esito finale intitolato Prima… Poi…, con la partecipazione speciale di Vito Carbonara.

Sul palcoscenico dell’Opificio delle arti si svela un racconto di metamorfosi del passaggio tra l’infanzia e l’adolescenza, “tra come sono e come sarò – raccontano le curatrici – da quel luogo di mezzo che sta tra qua e là”. E lo fa attraverso le figure di Salomone, il corvo saggio, Vittoria, la piccola aiutante, e un gruppo di bambine e bambini che da crisalide diventeranno farfalle in volo.

L’appuntamento è a ingresso libero fino a esaurimento posti. Per informazioni si può chiamare il numero 335 805 22 11 (botteghino Teatro Kismet).

Il Festival è organizzato da Fondazione SAT Spettacolo Arte Territorio, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, dei Comuni di Bari, Martina Franca, Molfetta, Monopoli e Ruvo di Puglia, e della Camera di Commercio Bari, Teatro Pubblico Pugliese, Istituto Culturale Coreano in Italia e Kofice (Fondazione Coreana per lo scambio culturale internazionale). Con il patrocinio e il sostegno del Garante dei diritti del minore e del Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Puglia.

In collaborazione con il Teatro stabile d'innovazione ragazzi Le Nuvole di Napoli e con Casa dello spettatore di Roma, Casa del contemporaneo, TRIC Teatri di Bari, Cooperativa Kismet, Assitej Italia (Associazione internazionale di teatro per bambini e giovani), TRAC rete delle residenze teatrali pugliesi, ARPA Puglia, Conservatorio di Musica ‘Nino Rota’ di Monopoli, Pro loco di Martina Franca. Il festival rientra nella rete di Italiafestival ed EFA European Festivals Association (nell’ambito del progetto Effe Label).

Tutte le informazioni e il programma aggiornato sul sito www.maggioallinfanzia.it.