Prima Edizione 'Rotary Cup', in campo per la solidarietà

“In campo per la solidarietà”. Nel vero senso della parola. Passando dalle parole direttamente ai fatti. Con questo slogan accattivante il Rotary Club Bari Castello presentò il 16 luglio 2021 presso la sede della F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti Puglia un originale service di beneficenza: “un torneo di calcio a cinque al servizio di una giusta causa”.

Una idea che, cessata un po’ l’emergenza pandemica, ha ora preso concretamente forma e che è quindi finalmente pronta al via.

Per merito anche del sostegno fornito dagli altri Rotary Club Metropolitani - il Rotary Club Bari, il Rotary Club Bari Sud ed il Rotary Club Bari Mediterraneo - che daranno vita, assieme allo stesso Rotary Club Bari Castello, alla prima edizione della “ROTARY CUP”.

In un evento realizzato in partnership con la stessa F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti Puglia, che si svolgerà GIOVEDI’ 16 GIUGNO presso i campi da gioco dell’”Olimpic Center Bari”, in collaborazione con l’A.S.D. Free Time.

Il quadrangolare (aperto sia a soci che alle socie, in ossequio alla parità di genere e alla crescente importanza del calcio femminile) consisterà in due semifinali, in una finale per il terzo e quarto posto e naturalmente nella finalissima per il primo posto.

Il service in questione sarà destinato in favore dei tanti "amici a quattro zampe" che sono ospitati nel "Canile Sanitario di Bari". Una elargizione di cibo per contribuire ad alleviare le loro sofferenze.