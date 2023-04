Primo Maggio Barese, al Parco 2 Giugno musica, sport, cibo, mercatini e laboratori creativi per i piccoli

Prezzo non disponibile

Dal 28/04/2023 al 02/06/2023

Sei pronto a rivevere la festa più grande della città? Un evento con tantissime attività artistiche, sportive e culturali gratuite!

Come ormai da tradizione, il Parco 2 giugno ospiterà musica dal vivo con diverse band coinvolte e tantissimi dj set che spazieranno dal jazz al rock, dal rap all’afro, dal soul all’elettronica

La programmazione artistica include anche la messa in scena di spettacoli teatrali per adulti e bambini

Non mancherà l’area food a cura di Gnam dove poter assaporare tipicità pugliesi e made in Italy, il mercatino vintage e di vinili e l’area dedicata ai laboratori di cartapesta per i bambini