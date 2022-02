Andrà in scena domenica 13 febbraio alle ore 18 al Teatro Comunale di Putignano “La principessa sul pisello”, spettacolo che inaugura la stagione teatrale 2021/2022 – La scena dei ragazzi del Comune di Putignano in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

La principessa sul pisello, con Monica Contini, Deianira Dragone e Nico Masciullo, per la regia di Lucia Zotti (produzione Teatri di Bari), rilegge l'omonima fiaba di Hans Christian Andersen e racconta la storia di una ‘principessa’ coraggiosa e paziente, che ha imparato a ‘vedere’ attraverso l'illusione. Il principe è un giovane smarrito nell'ombra di una madre-regina iperprotettiva e invadente.

Dopo aver tentato di fargli prendere moglie senza successo perché le candidate, esaminate in una specie di casting, non risultano di gradimento del principe, la regina madre spinge il figlio a intraprendere un viaggio da solo con l'autostop. Il principe dapprima riluttante accetta poi, ben volentieri. In viaggio attraversa diverse avventure, tra cui quella in cui corre un grave pericolo. Riesce a salvarsi grazie all'intervento di una fanciulla intraprendente e coraggiosa. Fra i due nasce un forte sentimento. Il principe ha trovato la sposa ideale ma non è una principessa di casa reale come vorrebbe sua madre. Presentandola comunque alla regina madre come tale, verrà sottoposta alla fatidica prova del pisello, per svelarne la sua origine.

Sarà l'intelligenza della fanciulla, colta e ragionevole, a farle intuire il tranello architettato dalla Regina, affidandosi al suo sensibile istinto.

I biglietti della stagione “La scena dei ragazzi” sono disponibili tutti i giorni online e nei punti vendita Vivaticket e ogni giovedì, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, senza costi di prevendita all’URP – Ufficio Relazioni col Pubblico del Comune di Putignano.

Info: www. teatropubblicopugliese.it