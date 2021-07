"Municipi sonori": l'orchesta e il coro della fondazione Petruzzelli in concerto nei cinque Municipi

La Cultura si muove con la musica del Petruzzelli”, che propone al pubblico cinque concerti gratuiti realizzati dall’Orchestra e dal Coro della Fondazione Teatro Petruzzelli. Il programma si apre venerdì 16 luglio alle 20.30 all’Istituto Pietro Alberotanza (San Paolo), per proseguire lunedì 19 luglio, sempre alle 20.30, in piazza Santa Maria del Fonte (Carbonara), e ancora mercoledì 21 luglio alle 20.30 a Villa Longo De Bellis (Palese). Il Coro della Fondazione Teatro Petruzzelli offrirà al pubblico tre concerti con un programma dedicato a: da Pagliacci di Ruggero Leoncavallo “Din, din, don suona vespero”, da La Gioconda di Amilcare Ponchielli “Feste! Pane!”, da I Lombardi alla prima crociata di Giuseppe Verdi “Jerusalem”, da Ernani di Giuseppe Verdi “Si ridesti il leon di Castiglia”, da Otello di Giuseppe Verdi “Fuoco di gioia”, da Macbeth di Verdi “Tre volte miagola la gatta in fregola” e “Patria oppressa”, da La traviata di Giuseppe Verdi “Coro di Zingarelle e Matador”, di Giuseppe Verdi “Spuntato ecco il dì d’esultanza”, da Rigoletto di Giuseppe Verdi “Zitti, zitti”, “Somewhere over the rainbow” di Harold Arlen, “Moon River” di Henry Mancini e “Wonderful World” di Bob Thiele e George Davis Weiss.

Nei restanti due appuntamenti, lunedì 26 luglio alle 20.30 al parco 2 Giugno (Carrassi) e giovedì 29 luglio alle 20.30 all’Istituto Salesiano Redentore (Libertà), l’Orchestra del Teatro Petruzzelli proporrà due concerti con un programma dedicato a: Sinfonia da La gazza ladra di Gioachino Rossini, Notturno Op. 70, n.1, di Giuseppe Martucci, Ouverture da Ruslan e Ljudmila di Michail Glinka, Sinfonia da Nabucco di Giuseppe Verdi, Ouverture da Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, Preludio del primo atto da La traviata di Giuseppe Verdi, Sinfonia da La forza del destino di Giuseppe Verdi, Ouverture da L’italiana in Algeri di Gioachino Rossini.

L’ingresso a tutti gli appuntamenti sarà libero su prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Sarà possibile prenotarsi specificando i nominativi dei partecipanti, data e luogo del concerto, scrivendo una mail a prenotazionipetruzzelli@gmail. com.

Le prenotazioni dovranno pervenire entro le ore 17.00 della data di ogni concerto.

A partire da lunedì 12 luglio saranno accolte le prenotazioni per i concerti del Coro, a partire da lunedì 19 luglio sarà possibile prenotarsi per i concerti dell’Orchestra.

Gli spettatori dovranno esibire la mail con la conferma di prenotazione, ricevuta dalla Fondazione Petruzzelli.