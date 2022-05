Da Maldarizzi arriva la private preview dell’Alfa Romeo Tonale, edizione speciale

Martedì 10 maggio nella sede Maldarizzi di via Oberdan 2 a Bari arriva in anteprima l’Alfa protagonista di una nuova era. Dalle ore 19 si terrà la private preview dell’Alfa Romeo Tonale, edizione speciale. L’evento porterà a compiere un primo passo verso il futuro del mondo Alfa.

Il design unico esprime dinamismo e personalità tipici della dimensione più sportiva del DNA Alfa Romeo. La tecnologia innovativa delle motorizzazioni Hybrid e dei sistemi di infotainment posiziona Tonale al top della sua categoria. Audace, dinamica, con un design inconfondibile, Tonale proietta Alfa Romeo verso il futuro con una tecnologia all’avanguardia e motorizzazioni ibride create per offrire un’esperienza di guida in puro stile Alfa Romeo, con una configurazione estremamente ricca di contenuti tecnologici e di connettività, caratterizzata dalla tipica sportività. L’inconfondibile design italiano, il tricolore sugli specchietti, gli elementi heritage come la “GT Line” e il design dei cerchi in lega da 20’’, che richiama il concetto del “disco telefonico”, mettono in risalto uno stile audace, caratterizzato dai proiettori Full-LED Matrix 3+3 e impreziosito dall’esclusivo logo Speciale sul montante. Dotata di pinze freno rosse Brembo, si tratta della prima auto sul mercato a essere dotata di certificato digitale NFT (non-fungible token, letteralmente “gettone non replicabile”), un potenziale aumento del valore di mercato nell’usato per via delle informazioni che si possono conservare, a beneficio di chi compra e anche di chi vende. L’NFT di Tonale infatti certifica la vettura al momento dell’acquisto e ne evidenzia l’utilizzo nel ciclo di vita dell’auto, con vantaggi sulla protezione del valore residuo, i dati raccontano la vita di ogni Tonale, generando una certificazione che potrà essere utilizzata dal proprietario come garanzia di buon mantenimento dell’auto. Tonale “EDIZIONE SPECIALE” è proposta in configurazione Hybrid con motore 1.5 4 cilindri da 130 CV abbinato alla nuova trasmissione automatica a doppia frizione a sette marce nella quale è integrato un motore elettrico “P2” 48V da 15 kW e 55 Nm, per una esperienza di guida unica ed elettrificata. Tonale è dotata della tecnologia più avanzata per assicurare una esperienza connessa e confortevole, con un sistema di infotainment integrato e nuovo che, grazie al sistema operativo Android personalizzabile e alla connettività 4G con aggiornamenti “Over The Air” (OTA), garantisce contenuti, funzionalità e servizi sempre aggiornati. Lo schermo da 12,3” è totalmente digitale e l’unità principale touchscreen da 10,25”. Il software, grazie al quadro strumenti TFT da 12,3’’ “a cannocchiale”, totalmente digitale e configurabile, riporta le informazioni di guida attraverso grafiche ispirate ai modelli iconici del marchio. Il design unico Alfa Romeo è fatto per catturare l’attenzione: scocca in Dark Miron con accenti in Matt Miron e l’inconfondibile Calandra, le luci LED Matrix e cristalli posteriori oscurati garantiscono un look perfetto per ogni viaggio. Ci saranno solo pochi posti disponibili per assistere alla private preview, si accede solo tramite prenotazione al link www.maldarizzi.com/alfa-romeo- tonale-private-preview.