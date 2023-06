Pro-meteo e il fuoco di teatro dei cipis per Teatro sul Tetto

Pronti a risalire sul tetto?????



SABATO 10 GIUGNO alle ore 18.30

per il secondo appuntamento di

TEATRO SUL TETTO

in Vico I Gesmundo, 9

ci raggiungera il TEATRO DEI CIPIS

con il loro Teatro di AnimaNarrazione

e lo spettacolo

PRO-METEO E IL FUOCO



PRENOTAZIONI entro le ore 13 di Sabato 10

ai numeri 3403495018 - 3406190019





DI CHE PARLA LO SPETTACOLO????

Il mito di Prometeo raccontata attraverso il TeatroAnimazione dal Teatro Dei Cipis con in scena Giulia Petruzzella.

Prometeo è un titano amico dell’umanità: ruba il fuoco agli dei per darlo agli uomini e subisce la punizione di Zeus che lo incatena a una rupe ai confini del mondo e poi lo sprofonda al centro della Terra.

Il teatro d'animazione è teatro perché: è una messa in scena e gli attori-animatori utilizzano oggetti simbolici, costumi e scenografie essenziali, ma è anche animazione perché: il pubblico è coinvolto durante la performance.

Il TeatroAnimazione non è una semplice lettura animata, ma è una lettura molto animata.

I linguaggi, attraverso i quali passano e si esprimono i contenuti, sono la recitazione, la danza, il canto, l’arte, la poesia.





L’Associazione Culturale Teatro dei Cipis nasce a Molfetta nel 2006 ad opera di Corrado la Grasta e Giulia Petruzzella.

Lavora nel territorio come agenzia di formazione teatrale attraverso laboratori rivolti ai bambini ed ai ragazzi. Svolge corsi di formazione per gli insegnanti e produce spettacoli di teatro di narrazione e di teatro ragazzi.

Ecco le ultime produzioni: 2019 “ILIADE LA GUERRA NEL CERVELLO” -2018 “BELLE BESTIE” – 2017 “NON A CASO. LA MAFIA IN PUGLIA NON ESISTE” – 2016 “I BAMBINI DI HAMELIN” – 2015 “CON GLI OCCHI DI GIULIO COZZOLI” - 2014 “PIANTALA” - 2013 “TRE PER BREMA SOLO ANDATA” - 2012 “PIEDI SPORCHI” - “TINA LA PAGLICCIA” - 2010 “SENZA NOME” - 2008 “IL BALLO DEL PULCINO” - 2007 “M120XM90, spettacolo ad una voce”.

Il Teatro dei Cipis è attivo nella formazione culturale della città con eventi di Teatro Urbano: “Teatro alle scale” 2019 – “Lido Cipis” 2018 – “Cipis point” 2017 – “la Notte Bianca dei Bambini” 2016 - “Viaggio nell’essere” 2012 - “Inversione di rotta” 2011 - “Fish and Cipis” 2010 - “MareAmare” 2009 - “Raccontò l’ancora al mare” 2008 - “La Cantatrice Calva” 2007.

Realizza progetti all’interno degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado della provincia di Bari. Gli spettacoli del Teatro dei Cipis sono spesso selezionati all’interno dei cartelloni del Teatro Pubblico Pugliese.

Collabora con le Biblioteche Comunali del territorio regionale e con le biblioteche scolastiche nell’ambito di progetti di promozione alla lettura con le LETTURE ANIMATE e il TEATROANIMAZIONE. Lavora inoltre con la casa editrice la Meridiana, con la casa editrice Ave, con il Consorzio Polje, con il Museo Diocesano, con Emergency, con Amnesty International, con enti e cooperative locali ed è particolarmente attenta alle problematiche sociali, proponendo un teatro di impegno civile.

Dal 2010 il Teatro dei Cipis gestisce l’Auditorium Diocesano “Regina Pacis” a Molfetta.



Dal 2014 il Teatro dei Cipis organizza e promuove una Rassegna di Teatro Famiglia “Storie di…”