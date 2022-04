Processione dei misteri a Palese

Dopo lo stop imposto dalla pandemia per ben due anni, quest'anno anche a Palese (borgo a nord di Bari) tornano i riti della Settimana Santa. Questi riti sono tradizionalmente molto sentiti sia dalla cittadinanza locale che dai forestieri; dopo due anni di "digiuno", l'attesa si è fatta più fremente che mai.

A Palese sono venti i Misteri che compongono il corteo: diciotto sono di proprietà di altrettante famiglie palesine; gli altri due, l'effige di Maria SS. Addolorata e la reliquia del Legno Santo, sono di proprietà della Parrocchia San Michele Arcangelo.



La processione partirà alle ore 18:00 da Piazza Magrini e seguirà il tradizionale percorso: Corso Vittorio Emanuele II, Via Gino Priolo, Largo Renna, Via Armando Diaz, Via Amedeo di Savoia, Via Duca D'Aosta, Via Modugno, Via Saverio Sgaramella, Via Fiume, Vico IV Fiume, Via La Croce, Via Generale Vacca, Via Italo Balbo, Via Valle, Via Caputo, Via Capitaneo, Piazza Capitaneo, Corso Vittorio Emanuele II, Piazza Magrini.



Alle ore 23:00 circa, su una buia Piazza Capitaneo (l'illuminazione pubblica viene spenta; l'unica luce è quella che proviene dai simulacri), il Parroco don Angelo Lagonigro benedirà la folla con la reliquia del Legno Santo. Il corteo riprenderà per terminare, poco dopo, sul sagrato.



Accompagneranno la processione il Complesso Bandistico “Nino Rota” di Bari-Palese (diretto da M° Giuseppe Demichele) e la Bassa Banda “Città di Bitonto” (diretta dal M° Michele Tarantino).





Se il maltempo dovesse persistere, la processione verrà recuperata il mattino seguente (Sabato 16 Aprile) alle ore 09:00, seguendo un percorso ridotto.