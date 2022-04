Venerdì Santo, processione dei Sacri Misteri e del Santo Legno a Rutigliano

A cura della Confraternita dell'Addolorata e di San Rocco, in collaborazione con il Vicariato pastorale zonale e il comune di Rutigliano in occasione della Settimana Santa si rinnovano gli appuntamenti con le due storiche processioni cittadine.

La prima processione partirà dalla chiesa dell'Addolorata con l'immagine della vergine e attraverserà tutta la città. Nel giorno del Venerdì Santo invece ci sarà la processione dei Sacri Misteri e del Santo Legno. Partirà dalla chiesa dell'Addolorata e verranno portati in processione i misteri che raffigurano i vari momenti della via del Calvario: «Cristo in angoscia nell’orto degli ulivi», «Cristo legato alla colonna», «Cristo incoronato di spine», «Cristo caricato della Croce», la«Veronica», la «Maddalena», «Cristo crocifisso», la «Pietà», «Cristo morto», deposto in una bara vetrata, e a chiudere e la struggente statua della «Addolorata» di nero ammantata. Il mesto corteo aperto dalla Grande Croce include una preziosa reliquia: è il Santo Legno, un frammento della croce conservato dal 1677 nella Colleggiata di Rutigliano.