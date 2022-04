A Conversano il gran finale del Progetto Giochi di Genere

La seconda edizione del progetto ha avuto inizio ad aprile 2021 in modalità on-line e pian piano è riuscita a portare sul territorio, anche con attività in presenza, una serie di azioni gratuite che hanno coinvolto a vari livelli giovani, operator? e cittadin? di ogni età nella riflessione sugli stereotipi e con il fine di metterli costantemente in discussione per attivare un processo di cambiamento culturale.

In un anno di progetto si sono realizzati: la rassegna "Uno sguardo diverso", un'attività di cineforum che ha portato in visione 4 film tematici (Io la conoscevo bene – La vita segreta di Euridice Gusmau – Il corpo della sposa – Girl); 2 laboratori esperienziali (EsSENZA – laboratorio di teatro forum e teatro delle ombre; Corpi in movimento corpi in relazione – laboratorio di movimento e percezione); 4 percorsi laboratoriali dedicati agli student? del liceo San Benedetto (4 cineplay + 4 found poetry + 4 playback theatre); uno sportello di ascolto c/o il Liceo San Benedetto; uno spettacolo pubblico di teatro forum e teatro delle ombre di restituzione del laboratorio EsSENZA)

Tra le ultime attività in programma vi è il laboratorio teatrale LE SPOSE DI B.B. condotto da Paola Leone (regista teatrale e fondatrice della Compagnia di teatro aperto IO CI PROVO) rivolto alla sensibilizzazione, prevenzione e contrasto alla violenza di genere in svolgimento dal 4 al 9 aprile ? il Laboratorio Urbano LABottega di Conversano con performance restitutiva del laboratorio aperta al pubblico e gratuita che si terrà presso il Chiostro di San Benedetto a Conversano il 9 aprile alle ore 18:30.

Il momento conclusivo dell’intero progetto è affidato all’installazione dal titolo “Giochi di genere - smontare stereotipi e costruire culture” - Installazioni e performance che vuole rappresentare un ulteriore percorso conoscitivo del progetto nella sua interezza a partire dalla prima edizione, svoltasi nel 2018-2019. La curatela è dell’artista visuale Arianna Ancona e l’installazione sarà inaugurata il 9 aprile alle ore 11:00 e resterà visitabile, gratuitamente, ? il Chiostro di San Benedetto a Conversano fino all 20 aprile nei seguenti orari: dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 19.30.

Ogni edizione del progetto Giochi di genere si chiude con un ulteriore momento di riflessione e restituzione al pubblico: la prima edizione ha visto la presentazione del cortometraggio “Come in to play out”, mentre quest’anno è prevista la restituzione al pubblico del contest “Frasi del genere”, lanciato ad inizio progetto ed alimentato durante tutta la sua durata con la raccolta di frasi stereotipate che i partecipant? hanno inviato, sia on-line compilando il form inserito nel sito del progetto giochidigenere.altervista.org e sia durante tutte le attività, laboratori ed eventi realizzati, in cui sono state fornite delle cartoline da compilare ed inserire in appositi box messi a disposizione.

Le “Frasi del genere”, sempre con la curatela dell’artista visuale Arianna Ancona, saranno visibili sia nell’installazione all’interno del Chiostro di San Benedetto e sia per le strade della città di Conversano: modi di dire (e di pensare) ed espressioni quotidiane, usate a casa e sul lavoro, che evidenziano come gli stereotipi sessisti siano ancora troppo comuni nella vita di tutti i giorni.

Questa azione di sensibilizzazione è ritenuta particolarmente importante da? promotor? del progetto, nell’ottica di accrescere la riflessione sull’importanza del cambiamento nel dire e nel pensare il genere futuro.

La partecipazione agli eventi è gratuita ed aperta all’intera cittadinanza.