Progetto Nuova Gener-Azione, 5 tappe per riscoprire la cura di sé e degli altri

Cinque tappe per riscoprire - agli sgoccioli di questa emergenza sanitaria - la cura di sé e degli altri, in un percorso in cui si mescolano generazioni e professionalità diverse, alla riscoperta di un Bene Comune da abbracciare e perseguire tutti insieme. Ripartire dai propri errori come spunto di riflessione, in un progetto che pone al suo centro la promozione del Volontariato e del donarsi agli altri.

Ecco perché Centro di Servizio al Volontariato San Nicola e Il Colore degli Anni Odv insieme ai partner di progetto, daranno il via, a partire dal 2021, al progetto “Nuova Gener-Azione”. Destinatari del progetto volontari, bambini, adolescenti, genitori e insegnanti.

Nuova Gener-Azione è uno dei progetti che sarà realizzato dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola e da Il Colore degli Anni Odv (insieme a una rete di associazioni) nell’ambito del concorso #IDEATTIVA 2021 che sostiene le idee più intraprendenti e con maggior impatto sociale sul territorio e che mira sensibilizzare e accrescere la cultura della solidarietà e del volontariato.

Durante tutto il percorso svolto, le tappe e i momenti più significativi saranno raccolti e fissati in interviste, video e podcast. Tutto il materiale audio/video ricavato sarà trasmesso e diffuso attraverso la Web Gener-Azione, un modo per diffondere e sensibilizzare sui temi affrontati e i risultati raggiunti.

Le cinque tappe:

Formare una Nuova Gener-Azione

01/02/15/16 e 19 luglio 2021

Percorso formativo e di condivisione per volontari, genitori, insegnanti.

I bisogni dei bambini e degli adolescenti, la nuova scuola, la rete educativa, i nuovi modelli educativi nella società post-covid, emergenza educativa e speranza educativa.

Tecniche di inclusione per i minori e adulti con bisogni speciali. Il Bene comune come modello di riferimento per le nuove sfide della società durante e dopo l’emergenza sanitaria.

Io e Te, Io x Te!

Dal 5 al 9 luglio 2021

Attività in spiaggia nel lido Bella Venezia a Barletta; Attività ludiche ricreative per bambini e adolescenti; Laboratori di educazione civica; Laboratori su Natura e sostenibilità; Attività di sport integrato; Esperienze di socialità e inclusione nel territorio.



Navigando si impara

dal 12 al 14 luglio 2021

Giri in barca a vela a Barletta tra racconti autobiografici, letture e condivisione di esperienze e aiuto reciproco per la condivisione di obiettivi. Turismo esperienziale di qualità e rispetto della Natura.

Riciclando si impara a generare Nuova Vita

dal 20 al 23 e 26 luglio 2021

Attività di laboratorio e riciclo creativo e sostenibile con rappresentazione teatrale presso Villa Guastamacchia di Trani.

Happening dell’Altruismo a Trani

27 luglio 2021

Festa con le Associazioni di volontariato, con un momento dedicato alla formazione sui temi del primo soccorso e aiuto reciproco. Prevista conferenza stampa conclusiva



Partner del progetto: Istituto Alberghiero A. Moro Trani, Amicamente OdV, Centro di Aggregazione Multifunzionale San Francesco, Misericordie Trani, Barletta Sportiva A.S.D., Cooperativa Sociale Villa Gaia.