“Un vuoto nella rete”: il percorso formativo per accrescere la consapevolezza sull’utilizzo dei social

Parte questa settimana, a cura del Centro servizi per le famiglie “Orizzonti” di San Pio, nel Municipio V , “Un vuoto nella rete”, il percorso di sensibilizzazione dedicato ai minori e alle loro famiglie con l’obiettivo di accrescerne la consapevolezza sulle dinamiche che sottendono il rapporto con i social network.

Gli incontri gratuiti, che si terranno online sulla piattaforma zoom, si svolgeranno, a partire dal prossimo 3 febbraio, i mercoledì della seconda e quarta settimana del mese, dalle ore 17 alle ore 18, condotti da uno psicologo.

Le attività formative saranno completate dai gruppi di parola e confronto tra genitori e dagli sportelli di ascolto sociale, pedagogico e psicologico per genitori, docenti, minori e adolescenti sul territorio cittadino, su appuntamento in sede o in remoto contattando le diversi sedi dei Centri servizi per le famiglie.

Il progetto è realizzato dalla coop. soc. GEA che gestisce il Csf “Orizzonti” e finanziato dall'assessorato al Welfare.