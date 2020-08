Agosto al Parco Gargasole: laboratori di archeologia gastronomica, psicomotricità, ginnastica e pizzica per adulti

Ecco il ricco calendario di eventi, gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza, che animeranno il Parco Gargasole in questo mese di Agosto.

Vi ricordiamo che, per ogni evento, per garantire la sicurezza dei partecipanti, sarà necessaria la prenotazione, da effettuarsi tramite mail ai contatti indicati.

IL CALENDARIO

SABATO 1, alle ore 18, Che pianta sono? Censimento botanico delle piante del parco. A cura di ORTOCIRCUITO MASSERIA DEI MONELLI. Per info: info@masseriadeimonelli.it

LUNEDÌ 3, alle ore 10,30, Summer Street Band, band itinerante a cura di BREATHING ART COMPANY. Per info: 3477670040 info@breathingartcompany.com

alle ore 18,30 Psicomotricita Funzionale per bambini e percorsi sensoriali EUGEMA ONLUS Corsinadepalo@gmail.com 3454323094

MARTEDÌ 4, dalle ore 18 / 19,15, Ginnastica e Pizzica adulti. A cura di BREATHING ART COMPANY. Per info: 3477670040 info@lapalestradellacreativita.it

MERCOLEDÌ 5, alle ore18,30, Yoga bambini a cura di EUGEMA ONLUS. Per info: Corsinadepalo@gmail.com 3454323094

GIOVEDÌ 6 alle ore 18, Laboratori archeologia gastronomica, a cura di FRANZISKA CHEF. Per info: francesca.mola@gmail.com 3478406773

VENERDÌ 7, alle ore 19 “Storie del Vecchio Sud Folk” concerto di musica popolare. A cura di BREATHING ART COMPANY. Per info: 3477670040 info@breathingartcompany.com

DOMENICA 9, ore 18, Laboratori archeologia gastronomica, a cura di FRANZISKA CHEF. Per info: francesca.mola@gmail.com 3478406773

LUNEDÌ 10, ore 18,30, Psicomotricita Funzionale per bambini e percorsi sensoriali. A cura di EUGEMA ONLUS. Per info: Corsinadepalo@gmail.com 3454323094

MARTEDÌ 11, ore 18, Con il metodo Buteyco non c'è virus che tenga! incontro con Gianluca Lombradi naturopata. Per info: ORTOCIRCUITO MASSERIA DEI MONELLI info@masseriadeimonelli.it

MERCOLEDÌ 12 ore 18,30, Yoga bambini a cura di EUGEMA ONLUS. Per info: Corsinadepalo@gmail.com 3454323094

GIOVEDÌ 13 ore 18, Laboratori archeologia gastronomica, a cura di FRANZISKA CHEF. Per info: francesca.mola@gmail.com 3478406773

GIOVEDÌ 20 ore 18, Laboratori archeologia gastronomica, a cura di FRANZISKA CHEF. Per info: francesca.mola@gmail.com 3478406773

VENERDÌ 21 ore 17, Le farfalle a Gargasole, manutenzione partecipata del giardino delle faralle, butterfly watching ed entomosafari. A cura di POLYXHENA. Per info: info@polyxena.eu; 3922525812

SABATO 22, ore 18, Laboratorio di recitazione con lettura a più voci. A cura di ASS CARTEAM. Per info: carteam16@gmail.com 3423133885

DOMENICA 23, ore 18, Laboratori archeologia gastronomica. A cura di FRANZISKA CHEF. Per info: francesca.mola@gmail.com 3478406773

LUNEDÌ 24, ore 18,30, Psicomotricita Funzionale per bambini e percorsi sensoriali. A cura di EUGEMA ONLUS. Per info: Corsinadepalo@gmail.com 3454323094

MARTEDÌ 25 ore 10,15, “Estrazioni dell’Orto” - laboratorio di agroecologia per bambini. A cura di ORTOCIRCUITO MASSERIA DEI MONELLI-BREATHING ART COMPANY 3477670040. Per info: info@breathingartcompany.com

Ore 18 / 19,15 Ginnastica e Pizzica adulti, a cura di BREATHING ART COMPANY. Per info: 3477670040 info@lapalestradellacreativita.it

MERCOLEDÌ 26, dalle ore 10,30, Family Day, laboratori di trucco per bambini e per le mamme, a cura del Cnipa Puglia di Bari. Per info: BREATHING ART COMPANY 3477670040 info@breathingartcompany.com

Ore 18,30 Yoga bambini a cura di EUGEMA ONLUS. Per info: Corsinadepalo@gmail.com 3454323094

GIOVEDÌ 27, ore 18, Laboratori archeologia gastronomica. A cura di FRANZISKA CHEF. Info: francesca.mola@gmail.com 3478406773

VENERDÌ 28, ore 10,15: "Compostiamoci bene" - laboratorio di agroecologia per bambini, a cura di ORTOCIRCUITO MASSERIA DEI MONELLI- BREATHING ART COMPANY. Info: 3477670040 info@breathingartcompany.com

Ore 18 Laboratorio teatrale bambini (4-8 anni) a cura di BREATHING ART COMPANY. Info: 3477670040 info@lapalestradellacreativita.it

SABATO 29, ore 18, Laboratorio di recitazione con lettura a più voci. A cura di ASS CARTEAM. Per info: carteam16@gmail.com 3423133885

DOMENICA 30, ore 18, Laboratori archeologia gastronomica a cura di FRANZISKA CHEF. Per info: francesca.mola@gmail.com 3478406773

LUNEDÌ 31, ore 18,30, Psicomotricità Funzionale per bambini e percorsi sensoriali. A cura di EUGEMA ONLUS.