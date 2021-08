Degustazioni, musica live e dj set per la prima edizione del 'Gin Fest - Profumi del Mediterraneo'

E’ tutto pronto a Trinitapoli per la 1^ edizione del GIN FEST Profumi del Mediterraneo, che si svolgerà il 20 e 21 agosto a partire dalle ore 20:30. Location per questo evento ricco di curiosità Piazza Umberto e Anfiteatro della Legalità, che ospiteranno un vero e proprio percorso sensoriale dei partecipanti attraverso profumi e sapori del Mediterraneo, propri della produzione della terra di Puglia.

L’ambiente sarà caratterizzato da un’atmosfera unica, all’interno di uno spazio suggestivo del comune di Trinitapoli, con un’area degustazioni suddivisa di Gin, area produttori, area sponsor ed uno spazio di intrattenimento musicale. Il palcoscenico del GIN FEST Profumi del Mediterraneo per tutta la durata dell’evento vedrà alternarsi gruppi live Zahir e Folk Ensemble con – Annese Pantaleo Voce, Vito Vilardi chitarra, Claudia Lops flauto, e Dj set Giuseppe Daloiso. A completare l’offerta, Giovanni Landriscina dell'associazione Trinitapoli in festa, curerà l'abbinamento tra gin e i piatti della tradizione locale, rivisitati per l'occasione.

La prima edizione del Festival offrirà una vetrina coinvolgente, dai marchi di Gin più amati del territorio pugliese, uniti ad una selezione di prodotti gastronomici locali. Tra i produttori del territorio partecipanti, Gin Brusco, Gin di Puglia, Panegos & CO, PerrTerra, Roach Spirits.

“Il Gin Fest a Trinitapoli - spiega l’Assessore alle Politiche giovanili e Attività produttive, Sabrina Fiorentino - è voluto per varcare un'altra frontiera di imprenditoria giovanile legata al marketing del territorio ed al made in Puglia. L'evento si inserisce nel ricco cartellone Sarà un'estate bellissima, ed è organizzato dall'amministrazione comunale col cofinanziamento della Regione Puglia.

“Gin Fest Profumi del Mediterraneo - aggiunge il Sindaco Emanuele Losapio - è la prima rassegna sensoriale tutta pugliese dell’estate 2021, capace di condurre tutti coloro che interverranno attraverso un suggestivo percorso nel quale luoghi e tradizioni agro-pastorali ed enogastronomiche si intrecciano per guidare il visitatore a scoprire il territorio e la sua storia a partire dalla terra, ma in modo trasversale ed innovativo. Inutile dire che siete tutti invitati”

Aquapulia e Sestre srl sono solo alcune delle intraprendenti realtà coinvolte. L’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid.