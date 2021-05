Al Planetario di Bari gli spettacoli “Avventure nello Spazio” e “La Corsa della Vita”

Sabato 29 Maggio alle ore 19:30 ritorna lo spettacolo dal titolo “Avventure nello Spazio”: "Dopo aver rivolto lo sguardo al cielo stellato visibile ad occhio nudo effettueremo un percorso mozzafiato tra gli oggetti più temuti dell’universo. Sfioreremo la superficie incandescente del Sole, osserveremo da vicino la fascia degli asteroidi, ci avvicineremo ad una stella di neutroni e sfideremo la forza di gravità di un Buco Nero".

La durata dello spettacolo è di un’ora.

Al termine dello spettacolo ci sposteremo sul prato del planetario per osservare il pianeta Venere al telescopio.

Ticket € 7,00 per adulti e bambini

Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’ingresso è gratuito previa presentazione della tessera sanitaria.

Prenotazione OBBLIGATORIA attraverso mail a bariplanetario@gmail.com infotel 3934356956



Domenica 30 Maggio alle ore 19:30 astronomia e biologia si intrecciano con lo spettacolo dal titolo “La Corsa della Vita”, dalle polveri interstellari alla nascita delle prime cellule, passando per l’estinzione dei dinosauri, scopriremo il legame indissolubile tra le stelle e le forme di vita sulla Terra. "Indagheremo il mistero delle fasi iniziali della vita e degli sconvolgimenti che decretarono le grandi estinzioni di massa del passato sino alla comparsa dell’uomo".

La durata dello spettacolo all’interno del planetario è di un’ora circa.

Al termine dello spettacolo ci sposteremo sul prato del planetario per osservare il pianeta Venere al telescopio.

Lo spettacolo ha una durata di un'ora.

Ticket € 7,00 per adulti e bambini.

L’ingresso è gratuito per i bambini con età inferiore ai 4 anni previa esibizione di un documento di riconoscimento.

Prenotazione OBBLIGATORIA a bariplanetario@gmail.com infotel 3934356956

