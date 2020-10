Il programma degli eventi promossi dal Comune di Bari e da CHIEAM Bari in Fiera del Levante

In occasione della 84^ edizione della Fiera del Levante, l’amministrazione comunale ha scelto di sposare la campagna sullo sviluppo sostenibile lanciata dal Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e dalla FAO (la Food and Agriculture Organization delle Nazioni Unite) ospitando due grandi installazioni interattive all’interno del padiglione dell’Innovazione e dedicando quello istituzionale del Comune alle migliori pratiche e sperimentazioni promosse sul territorio cittadino in tema di sostenibilità e sicurezza alimentare.

Per ragioni legate al necessario contenimento della diffusione del contagio, durante la settimana fieristica sarà l’area eventi del padiglione dell’Innovazione ad ospitare talk, dibattiti ed eventi promossi dal Comune di Bari, con ospiti e relatori nazionali e internazionali sul tema della sostenibilità, dello sviluppo urbano e dell’alimentazione.

Di seguito l’elenco degli appuntamenti in programma durante l’84^ Fiera del Levante:

sabato 3 ottobre

h 11.00

conferenza stampa inaugurale

Emanuela Del Re, vice ministra per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale; Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia; Eugenio Di Sciascio, vice sindaco del Comune di Bari; Daniela Fatarella, direttrice generale di Save the Children Italia; Maurizio Raeli, direttore CIHEAM di Bari; Marta Laurenzio, coordinatrice del network UNHRD del World Food Programme.

lunedì 5 ottobre

h 11.00

Fiera del Levante

CIHEAM, UNIBA, Almacube - Università di Bologna, Confindustria Puglia, Confcooperative e Legacoop Puglia

Conferenza stampa per la costituzione del Mediterranean Innovation Hub

martedì 6 ottobre

h 16.00

CIHEAM Bari, Camera di Commercio di Bari, ARTI Puglia e start up agroalimentari

Presentazione - Pitch Competition per le start up agroalimentari - progetto INCUBA (Interreg Grecia-Italia 2014-2020)

h 18.00

Rappresentanti mondo accademico e imprenditoriale, CIHEAM Bari, Politecnico di Bari, Università di Milano

Workshop – Verso la Food Policy della città di Bari: esperienze a confronto

mercoledì 7 ottobre

h 11.00

CIHEAM Bari, Camera di Commercio di Bari, ARTI Puglia

Workshop - Opportunities and strategies to strengthen innovative SMEs and start-ups support in the Greece-Italy Territorial Cooperation area

venerdì 9 ottobre

h 17.30

CIHEAM Bari

Sindaco metropolitano, sindaci dei Comuni dell’area Metropolitana, rappresentanti Regione Puglia, Università, CNR e Politecnico di Bari

Forum - Linee strategiche per le politiche del cibo nell’Area Metropolitana di Bari e focus su ricerca: agricoltura, nutrizione e salute

sabato 10 ottobre

h. 18.00

Area Ingresso Monumentale

visita del ministro degli Esteri Luigi di Maio e concerto dell’Orchestra metropolitana Bari: Insieme per un mondo sostenibile con CIHEAM Bari e Rotary Club Bari.