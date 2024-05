A Bari la proiezione speciale del film Fremont di Babak Jalali

Prezzo non disponibile

Dalla collaborazione tra il Festival del Cinema Africano, D’Asia e America Latina (Fescaaal) e Apulia Film Commission, giovedì 23 maggio alle 20.45 al Multicinema Galleria di Bari si terrà un’appendice del Festival con la proiezione speciale del film Fremont di Babak Jalali. L’opera realizzata dal regista iraniano-britannico, ha ricevuto diversi premi, di particolare prestigio sono stati il Premio John Cassavetes all'Indipendent Spirit Awards, 2024 e il premio Miglior Regista al Karlovy Vary International Film Festival, 2023.

Ambientato a Fremont, città nella baia di San Francisco, il film racconta di Donya, una giovane rifugiata afghana che lavorava a Kabul come interprete per gli Americani. Qui conduce un’esistenza solitaria, divisa tra il lavoro come scrittrice di frasi profetiche dei biscotti della fortuna di una piccola ditta cinese e le sedute con un eccentrico psicoterapeuta. Tormentata dall’insonnia e dal ricordo di coloro che ha lasciato a Kabul, Donya cerca l’amore. Nel cast Anaita Wali Zada, una giovane rifugiata afghana, e una delle star attualmente più richieste a Hollywood, l’attore americano Jeremy Allen White.

Il film sarà introdotto da Annamaria Tosto, Presidente Apulia Film Commission, Annamaria Gallone, Direttrice FESCAAAL Milano, e Luigi Abiusi, Programmatore AFC.