Proiezione gratuita di 'Tolo Tolo' di Checco Zalone a Monopoli

Tra satira e commedia, lo sguardo di Checco Zalone sul tema dell’immigrazione inaugura le proiezioni cinematografiche gratuite sul roof garden del Teatro Radar di Monopoli. La rassegna Cinema al Radar parte giovedì 18 luglio alle ore 21 con Tolo Tolo.

Dopo il successo di critica e pubblico di ‘Quo Vado’, nella pellicola vincitrice di due David di Donatello – David dello spettatore e Migliore canzone – Checco Zalone, non compreso dalla madre patria, dalla sua Spinazzola trova accoglienza in Africa. Ma una guerra lo costringerà a far ritorno percorrendo la tortuosa rotta dei migranti.

L’evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti. In caso di maltempo la proiezione si terrà all’interno del Teatro Radar. La rassegna Cinema al Radar - realizzata in collaborazione con la Fondazione Apulia Film Commission, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Monopoli e Teatri di Bari – vedrà altri due appuntamenti fino ad agosto.

Il 25 luglio è la volta di Palazzina Laf, debutto alla regia di Michele Riondino insignito con tre David di Donatello (miglior attore, migliore attore non protagonista e migliore musica) e cinque Nastri d’Argento (migliore attore, migliore attore non protagonista, migliore sceneggiatura e migliore musica). A fare da colonna sonora per il racconto della drammatica quotidianità di un operaio dell’Ilva è il brano ‘La mia terra’, firmato dal cantautore Diodato. “Un esordio fulminante – l’ha definito la critica - che porta con sé non solo la conoscenza approfondita della storia ignobile dell'ILVA e delle sue ricadute sul territorio tarantino (dove Riondino è nato e cresciuto)”. Chiude la rassegna il primo agosto A classic horror story, pellicola italiana con un cast internazionale diretto da Roberto De Feo e Paolo Strippoli, sui sanguinolenti risvolti di una viaggio in Calabria. Per avere informazioni sulle rassegne in programma al Radar si può chiamare il numero 335 756 4788 dalle ore 16 alle ore 18.