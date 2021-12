A Bari prosegue il BIG festival con proiezioni ad AncheCinema

Giovedì 16 dicembre prosegue la settima edizione del Bari International Gender Festival. La serata si svolgerà all’AncheCinema (Corso Italia 112): si parte alle 20 con una prima visione per l’Italia, «Blastogenesis X» (Germania, 2021) di Conrad Veit e Charlotte Maria Kätzl. Presentato alla Berlinale 2021, il film immagina un paesaggio utopico e marziano dove tutte le forme di vita e di qualsiasi genere hanno pari dignità. Creature fantastiche sfidano la classificazione binaria di maschile e femminile, e la divisione tra umano e animale attraverso gli stessi cicli vitali.

Si prosegue alle 20,30 con la «La nave del Olvido» (Cile, 2020) di Nicol Ruiz Benavides, inno potente e liberatorio al coraggio di cambiare e di rimettersi sempre in discussione, contro ogni tabù e pregiudizio. Alle 22 tocca poi a «Escaping the fragile planet» (Grecia, 2020) di Thanasis Tsimpinis: in uno scenario post-apocalittico, mentre il mondo cade a pezzi, le strade della città sono vuote e l’aria non è più respirabile, due ragazzi, trasgredendo al confinamento, hanno un incontro clandestino inaspettato; tutto ciò, nella devastazione del contesto, lascia ancora intravedere uno spiraglio di possibilità di rinascita e tenerezza.

La serata si chiude alle 22,30 con un'altra prima italiana, «Bare» (Belgio, 2020) di Aleksandr M. Vinogradov: il documentario, presentato all'Hotdocs Canada e Doc NYC, ricostruisce i retroscena della preparazione dello spettacolo «Anima Ardens» del coreografo Thierry Smiths. Partendo dall’affermazione che “l’ultimo territorio in cui poter essere davvero se stessi ed ottenere la piena libertà è il nostro stesso corpo”, il coreografo belga decostruisce l’idea di una mascolinità tossica, mettendo a nudo il corpo maschile nella sua idealità e rivelandone fragilità, goliardia, pudori, spettacolarità.

Acquisto biglietti su anchecinema.18tickets.it ( botteghino AncheCinema infotel 333.907.24.19, ticket a 6 euro, ridotto 5 euro per donatori e donatrici Big, associazioni partner, over 65, studenti con libretto digitale). Info su bigff.it.