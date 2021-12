Nel Teatro Comunale di Putignano l’evento delle Propaggini

Il prossimo 26 dicembre 2021 a Putignano l’evento delle Propaggini, tradizionale festival satirico in vernacolo, aprirà ufficialmente una nuova edizione dell’antico Carnevale, pronto a spegnere le sue 628 candeline. La più antica tradizione folcloristica, quella che ha dato origine al Carnevale di Putignano, migra però dalla piazza al palco di un teatro, il Teatro Comunale.

La Fondazione Carnevale di Putignano metterà gratuitamente a disposizione di tutti, nel modo più pratico e accessibile, i circa 330 biglietti disponibili. Il sistema di prenotazione sarà personale e diretto, senza l’utilizzo di tecnologie. Anche questo per andare incontro ad utenti di tutte le età.

Sarà possibile prenotare il proprio posto a sedere per assistere dal vivo alle Propaggini, martedì 21 e, se necessario, anche mercoledì 22 dicembre (fino ad esaurimento dei posti disponibili), dalle ore 19.00 alle ore 21.00, nel chiostro del palazzo municipale di Putignano. I presenti potranno “pescare” da un’urna il biglietto corrispondente ad un posto a sedere per sé ed un solo accompagnatore. Un modo facile, pratico ed estremamente popolare per garantire davvero a tutti, senza privilegi, di assistere allo spettacolo più amato della città. E per chi non potesse o riuscisse a partecipare dal vivo, la Fondazione Carnevale di Putignano sta organizzando una diretta tv su Tele2 del Gruppo Norba (tasto 11 del digitale terrestre) che porterà le Propaggini nelle case di tutti i putignanesi, e non solo. Facendo così diventare la manifestazione un prezioso strumento di promozione territoriale.

L’appuntamento con le Propaggini del Carnevale di Putignano è quindi fissato per la domenica del 26 dicembre 2021, nello scenario del Teatro Comunale, con apertura alle ore 15.00 e sipario alle ore 15.30.

Sul prestigioso palco, “occupato” per una volta dagli attori della piazza, si alterneranno in totale nove gruppi di propagginanti, uno in più della scorsa edizione che si svolse, lo ricordiamo, a porte chiuse.

A presentare l’evento saranno sei volti noti della città, appartenenti al mondo del teatro e dell’intrattenimento: Lonia Netti e Luciano Lavarra; Claudia Console e Pierpaolo Tateo; Anita Gentile ed Enzo Calabritta. In uno scambio di battute e provocazioni, come da buona tradizione carnascialesca, i presentatori dialogheranno con gli attori proponendo sketch esilaranti sullo stile delle più note trasmissioni satiriche della tv.

L’accesso allo spettacolo sarà consentito ai possessori di Super Green Pass.