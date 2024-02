A Bari 'Prospettive', storie di paesaggi, luoghi e persone usando il linguaggio della Fotografia Documentaria

Mostra in Fotografia di Reportage in programma presso la Scuola in Arti Visive Spaziotempo in via Amendola 18 nelle giornate di venerdì e sabato 16 e 17 febbraio. L'ingresso è libero, ma è necessaria la prenotazione per partecipare alle visite guidate.

Accompagnati da artisti, editori e professionisti di fama internazionale, quali il World Press Photo Pietro Masturzo, Tommaso Parrillo editore di Witty Books e la photoeditor di D di Repubblica Manila Camarini, i partecipanti alla Masterclass provenienti da tutta Italia hanno indagato e fotografato luoghi e persone utilizzando l’approccio antropologico. Tra i progetti in mostra, per citarne solo alcuni, Freedom Roma, l’indagine di Cristina Carbonara su modi di vivere e relazionarsi all’interno di un gruppo motociclistico indipendente monomarca Harley-Davidson che attingono ad una subcultura americana che affascina e resiste immacolata dal 1950; pubblicato anche sulle pagine di L’Espresso, l’autrice vuole portare alla luce i legami sociali di uomini che ancora oggi sposano questo stile di vita tra mito e leggenda, con un codice molto preciso e paramilitare di regole e osservanze. L’esplorazione della riviera romagnola nel racconto di Federica Zani che ha deciso di porre la sua attenzione sullo sfruttamento e inquinamento di un’area geografica in cui i luoghi incontaminati e selvaggi stanno scomparendo ad un ritmo senza precedenti a causa delle attività di sfruttamento brutale dell’uomo, anche questo lavoro ha meritato l’attenzione de L’Espresso. La storia di Tina, una piccola donna di 54 anni, affetta da una forma rara di nanismo disarmonico, al centro del lavoro dell’autrice Delia Aliani che ha deciso di raccontato una storia di resilienza di fronte alle avversità. Nel paese immaginario di Fontamara la rappresentazione della ricostruzione visiva dell’autore Mario De Persis che vuole mettere in scena una storia locale ed al tempo stesso universale delle terre della Marsica Fucense. Di suggestioni e magie, nella zona più interna della Basilicata, il reportage fotografico di Chiara Ventola sceglie di raccontare il mondo nascosto e più intimo di questa terra, attraverso una narrazione visiva onirica, come fossimo in una fiaba narrata accanto ad un braciere dove prendono vita storie di fantasmi, oggetti magici, speranze, sogni e desideri di una generazione lontana. Com’è vivere la vita di una persona di trentanove anni che ha cuore e mente di una bambina? Nel racconto di Antonella Mezzapesa, le immagini toccanti del disagio cognitivo di una donna che ogni tanto sogna di sposarsi e si diverte ad indossare un vecchio abito improvvisando il suo finto matrimonio.

