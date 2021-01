“Prossimamente. L’Arte sostiene il Cinema, il Cinema sostiene l’Arte”: lo spettacolo dell’arte come esperienza collettiva in una “mostra diffusa” che attraversa la Puglia

Da un progetto di Pierluca Cetera, Maurizio Di Feo e Jasmine Pignatelli, parte il 30 gennaio “Prossimamente - l’Arte sostiene il Cinema, il Cinema sostiene l’Arte”, una mostra diffusa che attraversa la Puglia nei luoghi della settima arte.

26 artisti - Mariantonietta Bagliato, Elena Bellantoni, Valerio Berruti, Silvia Celeste Calcagno, Pierluca Cetera, Matheus Chiaratti, Piero Chiariello, Michele Chiossi, Guillermina Di Gennaro, Maurizio Di Feo, Elisa Filomena, Andrea Francolino, Nunzio Fucci, Giovanni Gaggia, Claudia Giannuli, Eva Hide, Andi Kacziba, Massimo Pastore, Jasmine Pignatelli, Antonella Raio, Cosimo Terlizzi, Filippo Tolentino, Nicola Vinci, Virginia Zanetti, Claudio Zorzi ed Emiliano Zucchini - espongono attraverso la formula del “manifesto” - storicamente utilizzato per informare e comunicare messaggi, sogni, desideri - all’interno di 50 espositori su strada che le sale cinematografiche (chiuse per i decreti a tutela della salute pubblica) mettono a disposizione di ciascun artista.

Le sale cinematografiche coinvolte - a Bari Il Piccolo, l’Esedra, lo Splendor e l’AncheCinema; a Santeramo in Colle il Pixel Cinema; a Mola di Bari Il Metropolis Multicine; a Bitonto il Cineteatro Coviello; a Barletta il Cinema Opera; a San Giorgio Ionico il Casablanca Multisala; a Lecce il DB D’Essai - sperimentano con questo progetto la volontà di aprire i propri spazi all’arte contemporanea per continuare a intrattenere il pubblico, per continuare a offrire un momento di svago, ma anche per suggellare un inedito scambio culturale nelle inusuali location fuori dal sistema delle gallerie e dei musei.

La mostra è un esperimento espositivo che mette in scena le forme resilienti dell’arte in un invito aperto ai passanti a vivere l’arte come esperienza collettiva.

Il titolo scelto, “Prossimamente”, termine ampiamente utilizzato nel gergo cinematografico, allude proprio alla speranza di un futuro migliore, che permetta a tutti di rituffarsi nel magico mondo del cinema e delle Arti tutte.

L’evento ha il patrocinio del Comune di Bari - Assessorato alle Culture ed è realizzato con il sostegno di Cellule Creative APS e Misia Arte di Bari, Isorropia Home Gallery e Art In Gallery di Milano e con il contributo di Antonicelli Metalmeccanica di Gioia del Colle.

“Prossimamente” aderisce inoltre alla campagna Bari Solidale per l’emergenza Covid-19 promossa dal Comune di Bari: con una donazione si potrà prenotare un manifesto della misura 100x140 cm, tra quelli messi a disposizione degli artisti. La raccolta fondi è gestita dall’Aps Cellule Creative di Bari (tutte le info e i manifesti degli artisti sul sito dell’evento).

Info

https://prossimamentearte. wixsite.com/kino

www.comune.bari.it/web/ servizi-alla-persona/bari- solidale-fondi-raccolti