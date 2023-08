Lo spettacolo pluripremiato "Pss Pss" della Compagnia 'Baccalà' in scena al Teatro Showville

Mercoledì 30 agosto prosegue la prima edizione del «Bari Fest Theater», organizzato dall’associazione culturale «La Bautta» in collaborazione con Onirica Teatro (ideato e curato da Mariapia Autorino), nell’ambito dell’Avviso Pubblico «Le Due Bari 2023», finanziato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bari. Una festa del teatro a 360 gradi, partita lo scorso 7 luglio, per qualsiasi target di età e per raccontare l’incanto e la magia dell’arte scenica, ma soprattutto la poetica della cosiddetta «arte del silenzio»: la manifestazione si ispira infatti al mito dell’attore e mimo francese Marcel Marceau, per celebrarne il centenario dalla nascita.

L’appuntamento si terrà al Teatro Showville di Bari, alle 20,45 (ingresso libero, info sulla pagina Fb di «Bautta. Cultura ed Arte»), con lo spettacolo teatrale «Pss Pss», della compagnia «Baccalà» (coproduzione tra Svizzera e Belgio), per la regia di Louis Spagna, di e con Camilla Pessi e Simone Fassari: è una pièce vincitrice di 12 premi internazionali, dal gusto teatrale unico, incantevole, virtuoso e decisamente divertente. Con in scena due clown contemporanei, che utilizzano da par loro il linguaggio universale del corpo e dello sguardo, in un’ora di pura felicità. Personaggi senza parole che trasporteranno il pubblico in una perfomance fuori dal tempo, con tutta la gravità, l’innocenza e la crudeltà dell’essere. «Pss Pss» è stato eseguito più di 600 volte, in oltre 50 paesi, e in tutti 5 i continenti, con grande successo.

Si tratta del secondo dei tre spettacoli di teatro internazionale, proposti dal Bari Fest Theater: il primo si è svolto lo scorso 7 luglio, con «L’incredibile viaggio di Frida», portato in scena dalla protagonista Clara Luna Mørch Nani, per la regia di Frede Gulbrandsen e Paolo Nani. Questi spettacoli sono il perno attorno a cui sono ruotati numerosi appuntamenti della manifestazione, tra 14 azioni teatrali, spettacoli dal vivo e laboratori, e un travolgente carico di creatività e fantasia che ha attraversato e coinvolto diversi quartieri periferici della città (Libertà, Santa Rita, il centro storico, Japigia e Mungivacca).

Il prossimo si terrà venerdì 15 settembre, sempe al Teatro Showville: è il celebre «La Lettera», di e con Paolo Nani (una coproduzione tra Italia e Danimarca), in scena in tutto il mondo da oltre trent’anni: uno show che continua a stupire grandi e piccini, grazie alla capacità del grande attore e regista di tenere avvinto il pubblico grazie alle sorprendenti trasformazioni fisiche e mimiche. «La Lettera» è in perenne rappresentazione ai quattro angoli del globo, dalla Groenlandia al Giappone, dall’Argentina alla Spagna, dalla Norvegia all’Italia, con oltre 1800 repliche, in un perfetto meccanismo di teatro del silenzio.