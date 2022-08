Domenica 04 ore 10:00 – 15:00 “Puglia Archeo-trekking alla necropoli daunia di Monte Saraceno” Raggiungeremo la necropoli daunia di Monte Saraceno percorrendo il sentiero che si affaccia sulla cittadina di Mattinata, la sua piana di ulivi e la sua baia. Un panorama mozzafiato si svelerà ai nostri occhi facendoci apprezzare ancora di più il territorio che vivremo. Subito dopo ci sposteremo a Mattinata dove percorreremo un sentiero asfaltato immerso fra gli ulivi che ci condurrà nei pressi di una torre anti Turca dalla metà del 1600 per poi raggiungere la spiaggia".

Costo: 15 euro da pagarsi online qui: https://walking-tour-di-alessandro-de-luisi.sumup.link/... (GRATUITO PER I MINORI)

Punto d’incontro: Stazione di servizio Piemontese, Mattinata (FG)

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Trekking Turistico. Durata: circa 5 ore. Distanza percorsa: circa 6 Km circa.

• Incontro ore 10:00. Dopo le procedure di iscrizione all’attività, il raduno del gruppo completo

procederemo con l’escursione. Con le auto raggiungeremo l’inizio del sentiero a pochi km dal paese dove

parcheggeremo. A conclusione della visita alla necropoli ci sposteremo con le auto che parcheggeremo nei

pressi del cimitero del paese a 1 km dalla spiaggia. Una volta completata l’escursione, chi vorrà potrà

trattenersi in spiaggia in base alle proprie preferenze.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 4 km presso Monte Saraceno lungo un sentiero sterrato

per la maggior parte in piano e lungo un percorso su asfalto di circa 2 km per raggiungere la spiaggia.

• Scarpe da trekking o da ginnastica; indumenti sportivi, costume da bagno e telo se si vuole approfittare

della spiaggia. CONSIGLIATI bastoncini, snack come frutta o frutta secca almeno 2 litri di acqua.

• Spray anti zanzare

• Crema solare

• Gel igienizzante

• Percorso adatto a ragazzi dai 13 anni in su

• È possibile portare animali da compagnia



Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 3403394708 indicando il cognome, il numero di partecipanti e un contatto telefonico