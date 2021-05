Puglia archeo trekking: “Alla necropoli di Monte Saraceno”

Mercoledì 2 giugno ore 10:00 appuntamento con “Trekking della necropoli di Monte Saraceno”: "Cammineremo lungo un comodo sentiero sul Monte Saraceno affacciato su Mattinata, sulla sua baia e sulla sua piana ricca di ulivi per raggiungere la necropoli daunia, testimonianza degli antichi abitanti del luogo.

Dai circa 250 metri di altezza percorreremo un sentiero panoramico affacciato sul mare, immersi in un panorama mozzafiato e nei profumi della macchia mediterranea. Infine raggiungeremo la spiaggia dove potremo fermarci e ristorarci".

Costo: 15 euro (pagamento online a https://walking-tour-di-alessandro-de-luisi.sumup.link )

Punto d’incontro: Stazione di servizio Piemontese, Mattinata (FG)

Una volta insieme, ci organizzeremo con le auto in modo da raggiungere l'inizio del sentiero sul Monte solo con alcune di esse così da agevolare il trekking e svolgere il percorso solo in discesa. A conclusione raggiungeremo le auto all'imbocco del sentiero.



EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Trekking escursionistico. Durata: circa 6 ore. Distanza percorsa: circa 8 Km. Dislivello - 250 m

• Livello escursionistico

• Incontro ore 10:00. Dopo le procedure di iscrizione all’attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 8 km, e si snoda, in parte, sul monte a ridosso del mare. Sconsigliato a chi soffre di vertigini

• obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING; indumenti sportivi, vestiario a strati consono alla stagione, costume da bagno e telo se si vuole approfittare della spiaggia, scarpine per la spiaggia di ciottoli

CONSIGLIATI bastoncini, snack come frutta o frutta secca e pranzo al sacco, 2 litri di acqua a testa

• Spray anti zanzare

• Crema solare

• Mascherina, gel igienizzante



Percorso adatto a ragazzi dai 13 anni in su. È possibile portare animali da compagnia

Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it o tramite WhatsApp al 3403394708

