Sabato 28 ore 09.15 appuntamento con "Puglia Archeo Trekking - Foresta Umbra Experience". Riserva naturale all'interno del parco nazionale del Gargano prende il nome di "umbra” cioè a cupa, ombrosa, dovuto alla sua vegetazione molto fitta. Si estende su una superficie di 10.000 ettari ricche di faggete primordiali e per questo patrimonio dell'Unesco. Regno della biodiversità con fenomeni di macrosomatismo (crescita abnorme delle specie vegetali), e con circa 2000 specie arboree differenti. Rimarremo stupiti dalla ricca fauna che va dai caprioli ai ghiri, dal gufo reale al picchio. Inizieremo il nostro percorso partendo da un laghetto con carpe tartarughe e rospi e dal centro daini.

Costo: 15 euro (da fare online cliccando qui: https://walking-tour-di-alessandro-de-luisi.sumup.link/...)

Punto d’incontro: centro visite e info point cutino d'Umbra riserva parco del Gargano

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Percorrenza: 5/6 ore (percorso ad anello) - Distanza: 12 km

• Altitudine: 800 mt.

• Quota: senza dislivelli

• Difficoltà: T. E. (per tutti)

• Abbigliamento (leggero) a strati per escursioni estive con ricambi, crema solare, occhiali da sole, cappellino

• Scarpe da trekking o simili.1,5 LITRI DI ACQUA, ristoro (bar) inizio e fine percorso.

• Pranzo a sacco, frutta, snack energetici. Evitate bevande gassate.

• Facoltativi: bastoncini da trekking, macchina fotografica, binocolo.

• Incontro ore 09.15. Dopo le procedure di iscrizione all’attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

Avvertenze: l'escursione può subire variazioni a discrezione degli accompagnatori e gli stessi si riservano la facoltà di escludere chi non si presenta con quanto richiesto. Contattare i coordinatori per ogni dubbio o problema.Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti e un cognome.

