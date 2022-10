Puglia archeo trekking - i colori d'autunno

Dal 29/10 al 01/11 vi portiamo nel cuore dei boschi di Puglia. Un trekking autunnale tra i colori del foliage, il profumo dei funghi e delle castagne Luoghi meravigliosi che non potete perdere. Ecco il programma:





Sabato 29/10 ore 10.00 appuntamento con un NUOVO ITINERARIO “Puglia ArcheoTrekking – Il Bosco di Mesola“*. Il bosco di Mesola ha un elevato valore vegetazionale per la presenza di esemplari arborei notevoli come la roverella, il fragno, il leccio, le fustaie di Pino d’Aleppo, e degli arbusti tipici della macchia mediterranea come il lentisco, la ginestra, il cisto marittimo, la quercia spinosa, il corbezzolo, il mirto, il biancospino, il pruno spinoso. Lungo il cammino si susseguono tutti gli scenari tipi del paesaggio murgiano: creste rocciose, cavità carsiche, dolci pendii e lame, campi di grano e brulli pascoli.

*Costo: 10 € (GRATUITO PER I MINORI)*

Punto d’incontro: verrà comunicato a prenotazione avvenuta

____________________________________________

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Trekking turistico. Durata: circa 3 ore Distanza percorsa: circa 7 Km

• Livello escursionistico, facile.

• Incontro ore 09.45. Dopo le procedure di iscrizione all’attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 7 km, e si snoda principalmente su sentiero

• obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING, o da ginnastica robuste; indumenti sportivi, vestiario a strati consono alla stagione ed eventuale k-way. CONSIGLIATI guanti da ferramenta, snack energetici, almeno 1l. di acqua a testa

____________________________________________





Domenica 30/10 ore 10.00 appuntamento con “Puglia ArcheoTrekking – Il Bosco delle Pianelle”*. Escursione lungo i sentieri del Bosco delle Pianelle per conoscere le tracce di lupi, ghiandaie e di altri animali selvatici e per scoprire i segreti delle piante e i loro usi tradizionali, tra maestosi lecci secolari, corridoi di ciclamini delicate felci, incantevoli gallerie di carpini e i profumi della macchia mediterranea d’autunno.

*Costo: 15 euro (GRATUITO PER I MINORI)*

Punto d’incontro: verrà comunicato a prenotazione avvenuta

______________________________________

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Trekking Naturalistico. Durata: circa 4 ore. Distanza percorsa: circa 10 km

• Livello escursionistico – Fondo sterrato/asfalto

• Incontro ore 09.45. Dopo le procedure di iscrizione all’attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 10 km , e si snoda principalmente su sterrato/asfalto

• Obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING, o da ginnastica robuste; indumenti sportivi, vestiario a strati consono alla stagione ed eventuale k-way. CONSIGLIATI snack energetici, almeno 1 lt. di acqua a testa

____________________________________________

POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI?

Possono partecipare i bambini con età superiore ai 9 anni





Lunedì 31/10 ore 10.00 appuntamento con “Puglia ArcheoTrekking – Halloween tra Querce ed Eremi “*. Un percorso volto a ri-scoprire luoghi nascosti, che raccontano di radici, di riti antichi, di un passato che è stato e che non può essere dimenticato, luoghi di straordinario impatto emotivo per i partecipanti, guidati sapientemente da PugliArte in un viaggio a ritroso nel tempo.

Ricordate che la foresta di Mercadante è bella, bella…da morire!

*Costo: 10€ (GRATUITO PER I MINORI)*

Punto d’incontro: Foresta di Mercadante

https://maps.app.goo.gl/g8dA6LmxKKGYYY5E7

____________________________________________

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Trekking su sentiero. Durata: circa 3 ore.

• Livello escursionistico, facile

• Incontro ore 09.45 Dopo le procedure di iscrizione all’attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 6,5 km, e si snoda principalmente su sentiero con dislivelli minimi (+/- 78)

• obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING, o da ginnastica robuste; pantaloni lunghi, indumenti sportivi, vestiario a strati consono alla stagione ed eventuale k-way, snack energetici, almeno 75 cl. di acqua a testa, torcia

____________________________________________

POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI?

In questo caso possono partecipare.



Martedì 01/11 ore 10.00 appuntamento con “Puglia ArcheoTrekking – La Gravina di Laterza”*. La splendida Gravina di Laterza è un paradiso naturale con chiese rupestri e ambienti scavati nella roccia che si affacciano sulle profonde lame.

Nel cuore del distretto delle gravine si trova l’habitat rupestre di Laterza, con un sistema geomorfologico formatosi tra 60 e 1.000.000 di anni fa, in cui la frequentazione umana è attestata dai numerosi ritrovamenti archeologici. Perditi con noi in questo luogo meraviglioso.

*Costo: 10€ (GRATUITO PER I MINORI)*

Punto d’incontro: verrà comunicato all’atto della prenotazione.

_______________________________________

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Trekking Escursionistico. Durata: circa 3 ore. Distanza percorsa: circa 6 Km ad anello con dislivello +200mt

• Livello escursionistico Medio

• Incontro ore 09.45. Dopo le procedure di iscrizione all’attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 6 km, e si snoda principalmente sul fondo naturale e roccia

• obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING; indumenti sportivi, vestiario a strati consono alla stagione ed eventuale k-way. CONSIGLIATI guanti da ferramenta, snack energetici, almeno 1lt di acqua a testa e bastoncini da trekking

• PRANZO A SACCO a fine escursione

__________________________________________

POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI?

Possono partecipare i bambini di età superiore agli 8 anni

_______________________________________

NOTE: Il programma potrà subire variazioni a giudizio della guida, per motivi tecnici, di sicurezza e meteorologici



Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un contatto telefonico.