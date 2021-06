Domenica 20 ore 09.30 appuntamento con "Puglia Archeo Trekking - il tetto di Puglia Monte Cornacchia": "Vi portiamo sulla cima del monte più alto di Puglia – monte Cornacchia – con uno splendido percorso ad anello attraverseremo i boschi di querce e conifere sino ad arrivare alle spaziose e ad ampie praterie di montagna. Qui avremo la possibilità di spaziare con la vista dai monti dauni sino al golfo di Manfredonia. La pausa pranzo si svolgerà nel rifugio in vetta. Non mancherà la fotografia sulla panchina gigante".

Costo: 15 euro ( pagamento solo online cliccando qui: https://walking-tour-di-alessandro-de-luisi.sumup.link/...)



EQUIPAGGIAMENTO:

Maglietta termica, t-shirt, Pile giacca antipioggia(tipo K Way).

Scarpe da trekking e scarpe di ricambio per il viaggio.

Calze di scorta, occhiali da sole e crema solare

Borraccia termica o bottiglia di plastica 1.5 totale di acqua, snack e PRANZO a sacco.

FACOLTATIVI: Bastoncini da trekking, macchina fotografica



RITROVO: Biccari FG Piazza Matteotti ore 09.30.considerando 2 ore da bari.

Inizio escursione da Lago Pescara quota 870 mt.



PRENOTAZIONE obbligatoria a info@pugliarte.it o tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un recapito telefonico.

