Sabato 31 ore 19.00 appuntamento con “Puglia Archeo Trekking – La costa di Monopoli e le sue Torri”. È la Monopoli che non ti aspetti con spiagge deserte dove si viene travolti dall’odore intenso del timo e dal mirto di mare, acqua cristallina, con calette e scogli a picco sul mare Adriatico. Il nostro Archeo Trekking parte da Torre Cintola, una delle tante torri di avvistamento volute da Pietro da Toledo. Passeggeremo per la via Appia Traiana e scorgeremo insediamenti rupestri e ipogei. Passeggiando per seminativi e oliveti secolari, riprenderemo la costa e, tra lussureggianti ginepri giungeremo all’Abbazia di Santo Stefano: gioiello architettonico incastonato in un promontorio tra due porti naturali, scelta dai Cavalieri di Malta quale quartier generale dell’omonimo feudo gerosolimitano.

Costo: 10 euro

Punto d’incontro: Torre Cintola

https://goo.gl/maps/mThC99c68rQEZmJbA

____________________________________________

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: E. Durata: circa 2,5 ore. Distanza percorsa: circa 6 Km

• Livello escursionistico, facile, con passaggi sulla scogliera e su ciottolame.

• Incontro ore 18.45. Dopo le procedure di iscrizione all'attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 6 km, e si snoda principalmente sulla costa

• obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING, o da ginnastica robuste; indumenti sportivi, vestiario a strati consono alla stagione ed eventuale k-way. CONSIGLIATI guanti da ferramenta, snack energetici, almeno 75 cl. di acqua a testa e un coltello con delle buste per recuperare le erbe spontanee e aromatiche che troveremo nel percorso

• Spray anti zanzare

• Torcia

____________________________________________

POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI?



Possono partecipare i bambini con età superiore ai 10 anniPrenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it o tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un contatto telefonico e un cognome

