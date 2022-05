Domenica 15 ore 17.00 appuntamento con “Puglia Archeo Trekking – La Gravina di Monsignore”. La “Gravina di Monsignore” è una lama, ovvero un profondo solco di erosione dal fondo piatto e dalle pareti ripide (alte anche 25m), scavato nei calcari cretacei della scarpata Murgiana. Nella macchia mediterranea a Leccio e Olivastro, alta e molto fitta, che per la particolare orografia ha potuto svilupparsi in maniera indisturbata, vi trovano rifugio uccelli e rapaci, oltre che faine, volpi e donnole. Di particolare nella Gravina di Monsignore sono visibili anche i segni del carsismo ipogeo: La Grotta di S. Antonio, un sistema di tre tunnel che si addentrano nelle rocce, ad andamento orizzontale per un massimo di 125 m, regalando, in alcuni punti, la vista di interessanti concrezioni.

Costo: 10 euro

Punto d’incontro: Lago Iavorra (Conversano)

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Trekking su sentiero/asfalto. Durata: circa 3 ore.

• Percorso: 8 km

• Livello escursionistico con dislivelli

• Incontro ore 16.45. Dopo le procedure di iscrizione all’attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 8 km, e si snoda principalmente su sentiero con leggeri dislivelli

• obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING, o da ginnastica robuste; indumenti sportivi, vestiario a strati consono alla stagione ed eventuale k-way, snack energetici, almeno 75 cl. di acqua a testa

• Spray anti zanzare

• Torcia



POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI?



Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un recapito telefonico.