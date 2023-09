Sabato 16 ore 17.30 appuntamento con “Puglia Archeo – Trekking – Lama Fascinella Bitritto”. Siamo nella zona sud di Bitritto interessata dal passaggio di Lama Fascinella. Le Lame sono solchi carsici formatisi in tempi antichissimi a causa dello scorrere dell’acqua piovana dalle Murge verso il mare, sono generate dal fenomeno del carsismo che interessa gran parte della nostra regione. In questo trekking ci soffermeremo non solo sulla flora presente in lama, ma visiteremo anche la cosiddetta “Grotta Mapane”

Costo: 10 euro

Punto d’incontro: Parcheggio Ranch

_________________________________________

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Trekking in Lama. Durata: circa 2 ore. Distanza percorsa: circa 4 Km

• Livello escursionistico, facile

• Incontro ore 17.15. Dopo le procedure di iscrizione all’attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 4 km, e si snoda principalmente sul fondo della Lama

• obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING, o da ginnastica robuste; indumenti sportivi, pantaloni lunghi, vestiario a strati consono alla stagione ed eventuale k-way. CONSIGLIATI guantini da ferramenta, snack energetici, almeno 75 cl. di acqua a testa e un coltello con delle buste per recuperare le erbe spontanee e aromatiche che troveremo nel percorso

___________________________________________

POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI?



Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it o tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un contatto telefonico.