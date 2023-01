Sabato 07/01 ore 10.00 appuntamento con Puglia Archeo Trekking – Lama San Giorgio (Rutigliano). Il percorso, facile e adatto a tutti, si snoda in uno dei tratti più caratteristici e suggestivi di Lama San Giorgio, nelle campagne a sud di Rutigliano. Si parte dalla chiesa dell’Annunziata , per poi scendere nell’alveolo dove attraversando una ampia zona aperta incontreremo sporadici alberi di mandorlo, olivastro, pero mandorlino, querce, oltre che arbusti di biancospino e prugnolo. Dopo circa 400 mt entreremo nel bosco che caratterizza questa parte di lama, conosciuta come “Lamone”, un bosco che sarà sempre più fitto con affascinanti passaggi sotto gallerie verdi. Il percorso ad anello ci riporterà verso la chiesa dell’Annunziata.

Costo: 10 euro (GRATUITO PER I MINORI)

Punto d’incontro: Chiesa dell’Annunziata

https://goo.gl/maps/Cafndxrex3jYdYj28

____________________________________________

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Trekking turistico. Durata: circa 3 ore. Distanza percorsa: circa 7,5 Km ad anello

• Livello escursionistico, facile

• Incontro ore 09.45 Dopo le procedure di iscrizione all’attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 7,5 km, e si snoda principalmente sul fondo della Lama

• obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING, o da ginnastica robuste; indumenti sportivi, vestiario a strati consono alla stagione ed eventuale k-way. CONSIGLIATI guanti da ferramenta, snack energetici, almeno 75 cl. di acqua a testa

____________________________________________

POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI?



Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 3403394708 indicando il cognome, il numero di partecipanti e un contatto telefonico.