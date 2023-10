Prezzo non disponibile

Sabato 04/11 ore 10.30 appuntamento con "Puglia Archeo Trekking - Le Pietre Tagliate". Un viaggio a ritroso nel tempo attraverso un territorio caratterizzato dalle tipiche ondulazioni del paesaggio carsico dovute alla presenza di lame e doline tra i bassi dossi arrotondati. Passeggeremo nel bosco di conifere sino ad arrivare allo "Jazzo Pietre Tagliate" un gioiello di architettura rurale, con ben visibili ancora i muretti perimetrali, il casolare, le pietre paralupi ed il mungituro.

Costo: 10 euro (GRATUITO PER I MINORI)

Punto d’incontro: Bosco comunale di Bitonto

_________________________________________________________________

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Trekking turistico. Durata: circa 3 ore. Distanza percorsa: circa 7 Km

• Livello escursionistico, facile.

• Incontro ore 10.15. Dopo le procedure di iscrizione all’attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 7 km, e si snoda principalmente su sentiero con dislivello minimo

• obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING, o da ginnastica robuste; indumenti sportivi, vestiario a strati consono alla stagione ed eventuale k-way. CONSIGLIATI guanti da ferramenta, snack energetici, almeno 1 l. di acqua a testa

__________________________________________________

POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI?

Per questa escursione possono partecipare i bambini dai 10 anni in su



Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un contatto telefonico